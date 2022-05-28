«Реализовать больше проектов». Полоцк и Ярославль подписали соглашение о сотрудничестве

Новости Беларуси. Древнейший город нашей страны Полоцк 28 мая принимает поздравление с юбилеем. Ему исполнилось 1160 лет, сообщили в программе Новости «24 часа на СТВ.

Торжества начались с шествия трудовых коллективов региона. Многотысячная колонна прошла по центральной улице города. Здесь вся история развития этого края: от древних полоцких земель до достижений современной Беларуси. Полоцк сегодня – это промышленный, образовательный, культурный и духовный центр нашей страны. Город подарил миру таких людей, как Евфросиния Полоцкая, Франциск Скорина. Именинник спустя столетия чтит имена своих земляков и делает все для своего развития. Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве с российским городом Ярославлем.