«Реализовать больше проектов». Полоцк и Ярославль подписали соглашение о сотрудничестве

Новости Беларуси. Древнейший город нашей страны Полоцк 28 мая принимает поздравление с юбилеем. Ему исполнилось 1160 лет, сообщили в программе Новости «24 часа на СТВ.
Новости Беларуси. Древнейший город нашей страны Полоцк 28 мая принимает поздравление с юбилеем. Ему исполнилось 1160 лет, сообщили в программе Новости «24 часа на СТВ.
Торжества начались с шествия трудовых коллективов региона. Многотысячная колонна прошла по центральной улице города. Здесь вся история развития этого края: от древних полоцких земель до достижений современной Беларуси. Полоцк сегодня – это промышленный, образовательный, культурный и духовный центр нашей страны. Город подарил миру таких людей, как Евфросиния Полоцкая, Франциск Скорина. Именинник спустя столетия чтит имена своих земляков и делает все для своего развития.
Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве с российским городом Ярославлем.
Вячеслав Гаврилов, заместитель мэра Ярославля (Россия):
У нас уже есть определенный опыт сотрудничества. В Ярославле каждый год проходит большая научно-практическая конференция, посвященная изучению наследия Ярослава Мудрого. Полоцк всегда является активным участником этих встреч. Поэтому по итогам конференции в 2022 году, возникло предложение наши отношения углубить и подписать такое соглашение, чтобы уже на официальном уровне поддерживать общение между людьми, между общественностью и реализовать больше проектов.
Праздничная программа продолжится до позднего вечера. На протяжении дня будут работать выставки, ремесленные площадки, фотозоны, город мастеров и уличные музыканты.
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В атмосфере праздника. Какие мероприятия пройдут в Полоцке в связи с 1160-летием со дня образования города?
Президент направил поздравление жителям и гостям Полоцка в связи с 1160-летием со дня образования города