«Для нас большой праздник». В полоцкой гимназии появился центр интеллектуальных игр «Академия шахмат»

Новости Беларуси. Самый древний город нашей страны Полоцк принимает поздравления с юбилеем. Ему исполнилось 1160 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теплые слова полочанам адресовал Президент (подробнее здесь).

В день рождения по традиции принято дарить и принимать подарки. Первая гимназия имени Франциска Скорины получила современный центр интеллектуальных игр «Академия шахмат».