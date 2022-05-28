Прямой эфир

«Для нас большой праздник». В полоцкой гимназии появился центр интеллектуальных игр «Академия шахмат»

28 мая 2022 19:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Самый древний город нашей страны Полоцк принимает поздравления с юбилеем. Ему исполнилось 1160 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теплые слова полочанам адресовал Президент (подробнее здесь).

В день рождения по традиции принято дарить и принимать подарки. Первая гимназия имени Франциска Скорины получила современный центр интеллектуальных игр «Академия шахмат».

«Для нас большой праздник». В полоцкой гимназии появился центр интеллектуальных игр «Академия шахмат»-1

Для юных полочан это возможность в комфортных условиях заниматься любимым делом.

«Для нас большой праздник». В полоцкой гимназии появился центр интеллектуальных игр «Академия шахмат»-4

Светлана Александрова, заместитель гимназии № 1 Полоцка:
Это для нас большой праздник. Шахматный клуб работает уже три года на базе гимназии. И первые ребята, их всего было 20, конечно, не имели таких возможностей для обучения, как сейчас. За это время клуб вырос, в нем сейчас занимаются около 170 человек. В основном это учащиеся начальной школы: с 1 класса и до 6-го.

«Для нас большой праздник». В полоцкой гимназии появился центр интеллектуальных игр «Академия шахмат»-7

Читайте также:

«Для меня это высокая награда». Наталья Кочанова удостоена звания «Почетный гражданин Полоцкого района»

Весь город – одна большая праздничная площадка. Показываем, как Полоцк отмечает свое 1160-летие

Мезенцев: «Роль Полоцка как земли, подтверждающей многие столетия совместной истории, только возрастает»

# Шахматы # общество # Светлана Александрова # Виктор Пралич # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пустовой о Западе: «Они будут до тех пор добрыми, пока мы его будем насыщать дешёвыми энергоресурсами»
28 мая 2022 18:40

Пустовой о Западе: «Они будут до тех пор добрыми, пока мы его будем насыщать дешёвыми энергоресурсами»

Почувствовать фальшивку по весу документа и качеству бумаги. Как работают девушки-пограничники?
28 мая 2022 18:25

Почувствовать фальшивку по весу документа и качеству бумаги. Как работают девушки-пограничники?

«Воспользовался паспортом брата». Как задерживали российского рэпера на белорусской границе?
28 мая 2022 18:09

«Воспользовался паспортом брата». Как задерживали российского рэпера на белорусской границе?