«Для нас большой праздник». В полоцкой гимназии появился центр интеллектуальных игр «Академия шахмат»

Новости Беларуси. Самый древний город нашей страны Полоцк принимает поздравления с юбилеем. Ему исполнилось 1160 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теплые слова полочанам адресовал Президент (подробнее здесь).
В день рождения по традиции принято дарить и принимать подарки. Первая гимназия имени Франциска Скорины получила современный центр интеллектуальных игр «Академия шахмат».
Для юных полочан это возможность в комфортных условиях заниматься любимым делом.
Светлана Александрова, заместитель гимназии № 1 Полоцка:
Это для нас большой праздник. Шахматный клуб работает уже три года на базе гимназии. И первые ребята, их всего было 20, конечно, не имели таких возможностей для обучения, как сейчас. За это время клуб вырос, в нем сейчас занимаются около 170 человек. В основном это учащиеся начальной школы: с 1 класса и до 6-го.