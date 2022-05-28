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Мезенцев: «Роль Полоцка как земли, подтверждающей многие столетия совместной истории, только возрастает»

28 мая 2022 14:56
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Новости Беларуси. Полоцк продолжает принимать поздравления с юбилеем. Городу исполнилось 1160 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничные мероприятия в самом разгаре. Районный центр стал одной большой площадкой народных гуляний. Поздравить полочан приехало много гостей.

Мезенцев: «Роль Полоцка как земли, подтверждающей многие столетия совместной истории, только возрастает»-1

В день рождения по традиции принято дарить подарки. Так, первая гимназия имени Франциска Скорины получила современный центр интеллектуальных игр, здесь появилась «Академия шахмат».

Торжества начались с шествия трудовых коллективов региона. Позже состоялась церемония награждения лучших тружеников района. Каждый из тех, кто отмечен сегодня, вносит большой личный вклад в развитие города. А звания «Почетный гражданин Полоцкого района» удостоена председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова: «Я всегда гордилась тем, что я полочанка». Подробнее.

Мезенцев: «Роль Полоцка как земли, подтверждающей многие столетия совместной истории, только возрастает»-4

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:
Всех полочан, конечно, с праздником. С возможностью осмыслить удивительную историю этой земли на протяжении больше 1000 лет. И очень значимо и важно, что мы именно сегодня говорим о новом этапе российско-белорусских отношений. И здесь роль Полоцка как земли, подтверждающей многие столетия совместной истории, только возрастает.

Мезенцев: «Роль Полоцка как земли, подтверждающей многие столетия совместной истории, только возрастает»-7

Работают выставки, ремесленные площадки, город мастеров, уличные музыканты.

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# Праздничные даты # общество # Дмитрий Мезенцев # Наталья Кочанова # Фотофакт

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