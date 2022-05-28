Мезенцев: «Роль Полоцка как земли, подтверждающей многие столетия совместной истории, только возрастает»

Новости Беларуси. Полоцк продолжает принимать поздравления с юбилеем. Городу исполнилось 1160 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничные мероприятия в самом разгаре. Районный центр стал одной большой площадкой народных гуляний. Поздравить полочан приехало много гостей.

В день рождения по традиции принято дарить подарки. Так, первая гимназия имени Франциска Скорины получила современный центр интеллектуальных игр, здесь появилась «Академия шахмат». Торжества начались с шествия трудовых коллективов региона. Позже состоялась церемония награждения лучших тружеников района. Каждый из тех, кто отмечен сегодня, вносит большой личный вклад в развитие города. А звания «Почетный гражданин Полоцкого района» удостоена председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Наталья Кочанова: «Я всегда гордилась тем, что я полочанка». Подробнее.