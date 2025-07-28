Взаимодействие между Беларусью и Тюменской областью уверенно развивается – Шулейко

В целом двустороннее взаимодействие между Беларусью и Тюменской областью уверенно развивается. Акцент на этом сделал вице-премьер нашей страны Юрий Шулейко. Диалог о взаимных интересах продолжался в правительстве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно акцент – на экономику. Основная часть товарооборота – важное для Беларуси углеводородное сырье. Его импорт позволяет нашей экономике нормально функционировать. Но есть и ряд других перспективных направлений.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

В сфере промышленности будем обсуждать, будем изучать ситуацию возможных двусторонних финансовых инструментов, таких как «ТАЛК лизинг», непосредственно наши финансовые инструменты – Банк развития, чтобы вместе шагать в покупке обоюдных наших продаж непосредственно. Серьезные у нас позиции, для вас свойственные, как газотурбинного профиля, интересный для нашей страны. Фармация, которая имеет место в наших отношениях, пожарная безопасность, то, что мы сегодня выпускаем, это раздел промышленности, это автомобили для пожаротушения высокого уровня.

Юрий Шулейко отметил, что между нашей страной и Тюменской областью поступательно развивается сотрудничество в области поставок белорусских лифтов, сельскохозяйственной техники. На последнюю – благодаря тюменскому руководству – распространяется механизм субсидирования ее закупки аграриями. Впрочем, есть у сторон потенциал и в других сферах. Мы заинтересованы развивать взаимодействие с партнерами по линии культуры, образования, спорта и туризма.