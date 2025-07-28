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В Британии пассажир угрожал взорвать самолёт

28 июля 2025 13:41
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Неприятный инцидент внес изменения в работу воздушного транспорта в Британии. Самолет, выполнявший рейс из Глазго в Лондон, вынужден был прервать полет и вернуться в аэропорт вылета из-за пассажира, который угрожал взорвать бомбу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии пассажир угрожал взорвать самолёт-2

По словам очевидцев, мужчина вдруг повел себя агрессивно по отношению к экипажу. Затем стал кричать, что у него есть взрывное устройство, которое он намерен привести в действие, чтобы послать сигнал Трампу, политикой которого он очень недоволен. Дебошира повалили на пол другие пассажиры, бортпроводницы проверили его багаж и не обнаружили там ничего подозрительного. Однако из-за инцидента самолет совершил аварийную посадку, а мужчина был задержан сотрудниками полиции.

# ЧП # Авиасообщение

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