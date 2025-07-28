Новая школа и 3 учреждения после капремонта откроют двери к 1 сентября в Минске

Чуть больше месяца осталось до начала нового учебного года. Какие новые возможности открываются для учеников, а также о стадии готовности школ к 1 сентября поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

У нас есть школа-новостройка № 227 в Октябрьском районе. И также после капитального ремонта откроются двери средней школы № 4, которая находится в Ленинском районе. И в Первомайском районе это 63-я школа после капитального ремонта и 115-я.

Но не только сами здания мы ремонтируем и вводим в эксплуатацию после капитального ремонта. Например, в Московском районе после капитального ремонта откроется стадион средней школы № 170. Это тоже важно, потому что нашим ребятам, жителям микрорайона, необходимо место, где сохранять здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и спортом.