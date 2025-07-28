Сколько стоит собрать ребёнка в школу? Посчитали цены для учеников разного возраста

Чуть больше месяца осталось до начала нового учебного года. Какие новые возможности открываются для учеников, а также о стадии готовности школ к 1 сентября поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома: Если касается начальной школы, то минимальный набор одежды и обуви будет стоить от 380 рублей и до 480. Если мы говорим про среднюю и старшую школу, детки здесь более требовательны к ассортименту, к моделям. Поэтому не всегда дети старшего школьного возраста приобретают одежду в столичных универмагах. Их привлекают и импортные бренды. Поэтому здесь придется немножко сумму увеличить. Максимальная стоимость школьной одежды и обуви для учащихся старших классов будет ориентировочно до 1 400 рублей.

Елена Нагорная:

Да, конечно. Мы понимаем, что это горячая пора, и каждый торговый объект, неважно, какая форма собственности у него, государственная, с долей государства либо частная форма собственности, старается привлечь, переманить к себе потребителя.

В наших универмагах традиционно проводятся дни скидок. Составлять скидки будут от 15 % до 35 %. Более подробная информация по дням скидок, по условиям их предоставления – на сайте каждого универмага.

Спрос в начале сентября немножко спадает на школьный ассортимент. Наиболее массовые скидки иностранными предприятиями предлагаются именно в сентябре.