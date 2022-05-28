Президент направил поздравление жителям и гостям Полоцка в связи с 1160-летием со дня образования города

Поздравление по этому случаю жителям и гостям города направил Александр Лукашенко.

Новости Беларуси. Его называют колыбелью белорусской государственности, культуры и духовности. Древнейший город Беларуси Полоцк отмечает 1160-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Город свято хранит свое богатейшее многовековое наследие, привлекая нескончаемый поток туристов и паломников из Беларуси и зарубежья. Софийский собор и монастырский комплекс, связанный с именем просветительницы Евфросинии Полоцкой, современный музей книгопечатания, созданный в честь нашего первопечатника Франциска Скорины, музей-библиотека Симеона Полоцкого, музей-квартира Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко, историко-культурный комплекс ратной славы – это только часть знаковых мест, которые хранят память об исключительных событиях и великих личностях, прославивших родную землю.

Глава государства выразил убежденность, что и впредь жители будут делать все ради дальнейшего процветания любимого Полоцка.