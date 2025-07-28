Специальные места для хранения гаджетов появятся в белорусских школах в новом учебном году – Ильина
Чуть больше месяца осталось до начала нового учебного года. Какие новые возможности открываются для учеников, а также о стадии готовности школ к 1 сентября поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Что учителя будут делать с гаджетами во время занятий?
Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Гаджеты будут храниться в определенном месте. В последнее время мы понимаем, что наши ребята погружены в виртуальность. Они все время в телефонах, они все время пытаются там не просто добыть информацию и общаться.
Марина Ильина:
Запрет на использование мобильных телефонов во время образовательного процесса с первого урока до того, как закончится занятие, связан больше с сохранением здоровья наших учащихся. Есть уже научные теории и доказательства, что если в течение бодрствования, где-то около шести часов, человек не будет пользоваться вот этими устройствами, смартфонами, то у него сохранение здоровья будет на более высоком уровне.
Есть установка для всех учреждений образования, чтобы было место, где ребята могут оставить свои смартфоны и забрать. Это место должно быть под видеонаблюдением. Главное, чтобы телефон был поставлен и его могли забрать в целости и сохранности.
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