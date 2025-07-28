Специальные места для хранения гаджетов появятся в белорусских школах в новом учебном году – Ильина

Чуть больше месяца осталось до начала нового учебного года. Какие новые возможности открываются для учеников, а также о стадии готовности школ к 1 сентября поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ. Юлия Алексеюк, СТВ:

Что учителя будут делать с гаджетами во время занятий?

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Гаджеты будут храниться в определенном месте. В последнее время мы понимаем, что наши ребята погружены в виртуальность. Они все время в телефонах, они все время пытаются там не просто добыть информацию и общаться.