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«При каждом задании я прошу денег на изготовление устройств». Как змагары учили Азарёнка делать бомбу?

20 октября 2022 17:05
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Продолжаем работу по извлечению предателей, стоящих на службе кормящего их Запада, чтобы не оставить им шансов уйти от белорусского правосудия. Вы узнаете, как террористы и экстремисты наживаются на расходном материале, который они называют «партизанами». Сколько стоит судьба человека для продавшихся агентов? Как устроен плян «Перамога» изнутри? Рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новое расследование нашего политического обозревателя Григория Азаренка.  

«При каждом задании я прошу денег на изготовление устройств». Как змагары учили Азарёнка делать бомбу?-1

Григорий Азаренок, СТВ:  
При всех акциях прямого действия я получаю подробную инструкцию о производстве средств поражения.  

«При каждом задании я прошу денег на изготовление устройств». Как змагары учили Азарёнка делать бомбу?-4

Григорий Азаренок:  
Как экстремисты и террористы учили пропагандиста делать взрывное устройство. Артем, привет! Цитаты из нашей переписки. «Есть старая капельница. Там поплавок. Туда вставляем нихром и засыпаем порох». Ну, вот оно, в принципе, у нас и получилось.  

«При каждом задании я прошу денег на изготовление устройств». Как змагары учили Азарёнка делать бомбу?-7

Григорий Азаренок:  
Конечно же, при каждом задании я прошу денег на изготовление устройств. Все тратилось по назначению. В тот раз – на мерч Первого для Юлии Чичериной. Вручили в Мелитополе.  

«При каждом задании я прошу денег на изготовление устройств». Как змагары учили Азарёнка делать бомбу?-10

Это наш мерч Первого с цитатами Александра Григорьевича Лукашенко. Тепленькая, хорошая. А это знак качества.  

Григорий Азаренок:  
Потом от меня немного отстали. Притаились. Готовились к своей жалкой конференции, погрязли во внутренней грызне.  

«Это были трусы». Кто скрывается под масками террористов, которые хотели подорвать железную дорогу в Беларуси? Подробности здесь.  

# Терроризм # общество # Григорий Азарёнок # Юлия Чичерина # Фотофакт

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