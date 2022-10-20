«При каждом задании я прошу денег на изготовление устройств». Как змагары учили Азарёнка делать бомбу?

Продолжаем работу по извлечению предателей, стоящих на службе кормящего их Запада, чтобы не оставить им шансов уйти от белорусского правосудия. Вы узнаете, как террористы и экстремисты наживаются на расходном материале, который они называют «партизанами». Сколько стоит судьба человека для продавшихся агентов? Как устроен плян «Перамога» изнутри? Рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новое расследование нашего политического обозревателя Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, СТВ:

При всех акциях прямого действия я получаю подробную инструкцию о производстве средств поражения.

Григорий Азаренок:

Как экстремисты и террористы учили пропагандиста делать взрывное устройство. Артем, привет! Цитаты из нашей переписки. «Есть старая капельница. Там поплавок. Туда вставляем нихром и засыпаем порох». Ну, вот оно, в принципе, у нас и получилось.

Григорий Азаренок:

Конечно же, при каждом задании я прошу денег на изготовление устройств. Все тратилось по назначению. В тот раз – на мерч Первого для Юлии Чичериной. Вручили в Мелитополе.