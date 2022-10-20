Интерактивные площадки и сладкие подарки. Воспитанников Руденской школы-интерната посетили сотрудники МВД

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Подари улыбку детям» заглянула 20 октября в Руденскую вспомогательную школу-интернат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь обучается более 100 детей, большинство с особенностями.

Сотрудники МВД во главе с министром подготовили для ребят насыщенную шоу-программу. Представители ведомства в костюмах милиции прошлых лет вовлекали воспитанников в круговорот игр и забав, а организаторы интерактивных площадок рассказали о спецтехнике и оружии. Желающие могли посидеть за рулем служебных автомобилей и примерить милицейскую форму. Без внимания не остался ни один ребенок, каждый получил сладкий подарок. Ответным «спасибо» от воспитанников школы стал мини-концерт.

Наталья Дировская, директор Руденской вспомогательной школы-интерната:

Эмоции зашкаливают не только у детей, но и у взрослых. Если говорить о сотрудничестве, могу сказать, что с Министерством внутренних дел мы уже работаем четвертый год. Это именно те люди, которые несмотря не только на праздники, любые мероприятия, проблемы и нужды, по любой помощи, инициативе они всегда первые, всегда у нас.

Алеся Суворова, воспитанница Руденской вспомогательной школы-интерната:

Мне все понравилось все, что рассказывали, показывали. Я вообще под большим впечатлением осталась. Мне все понравилось. Хочу сказать спасибо за этот прекраснейший осенний праздник.