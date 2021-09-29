Генпрокуратура о стрелявшем в офицера КГБ: обоснованно подозревался в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом

В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов лиц, причастных к террористической деятельности, в одной из квартир по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь на поражение. Особо опасный преступник стрелял из охотничьего ружья. От полученных ранений сотрудник КГБ скончался. Ответным огнем стрелявший был уничтожен.

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:

Установлено, что данный гражданин обоснованно подозревался в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом. Сотрудники Комитета государственной безопасности с понятыми на основании постановления о проведении обыска, санкционированного заместителем генерального прокурора Республики Беларусь, прибыли к жилищу подозреваемого. При подготовке к проведению процессуального действия, сотрудники представились жильцам квартиры представителями правоохранительных органов. Неоднократные требования открыть дверь и впустить в жилище, предупреждение о вскрытии запирающих устройств хозяин проигнорировал.