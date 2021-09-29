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Генпрокуратура о стрелявшем в офицера КГБ: обоснованно подозревался в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом

29 сентября 2021 04:39
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Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника Комитета государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуратура о стрелявшем в офицера КГБ: обоснованно подозревался в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом-1

В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов лиц, причастных к террористической деятельности, в одной из квартир по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь на поражение. Особо опасный преступник стрелял из охотничьего ружья. От полученных ранений сотрудник КГБ скончался. Ответным огнем стрелявший был уничтожен.

Новые детали этого трагического события – в репортаже Григория Азаренка.

Генпрокуратура о стрелявшем в офицера КГБ: обоснованно подозревался в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом-4

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
Установлено, что данный гражданин обоснованно подозревался в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом. Сотрудники Комитета государственной безопасности с понятыми на основании постановления о проведении обыска, санкционированного заместителем генерального прокурора Республики Беларусь, прибыли к жилищу подозреваемого. При подготовке к проведению процессуального действия, сотрудники представились жильцам квартиры представителями правоохранительных органов. Неоднократные требования открыть дверь и впустить в жилище, предупреждение о вскрытии запирающих устройств хозяин проигнорировал.

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# Убийство # происшествия # Анжелика Курчак # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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