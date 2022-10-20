«Это были трусы». Кто скрывается под масками террористов, которые хотели подорвать железную дорогу в Беларуси?

Продолжаем работу по извлечению предателей, стоящих на службе кормящего их Запада, чтобы не оставить им шансов уйти от белорусского правосудия. Вне зависимости от ведения ими подрывной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новое расследование нашего политического обозревателя Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, СТВ:

Что мы видели на этих кадрах? Террористам, которые хотели устроить катастрофу на железной дороге, прострелили ноги. Могли и головы прострелить. Белорусские врачи их вытащили с приема у Кушеля, но лишь для того, чтобы они отсидели огромный срок. Но еще эти кадры для отдельно взятых Иуд – источник заработка, красивой жизни, хайпа и материала для очередных псевдорасследований.