«Это были трусы». Кто скрывается под масками террористов, которые хотели подорвать железную дорогу в Беларуси?
Продолжаем работу по извлечению предателей, стоящих на службе кормящего их Запада, чтобы не оставить им шансов уйти от белорусского правосудия. Вне зависимости от ведения ими подрывной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новое расследование нашего политического обозревателя Григория Азаренка.
Григорий Азаренок, СТВ:
Что мы видели на этих кадрах? Террористам, которые хотели устроить катастрофу на железной дороге, прострелили ноги. Могли и головы прострелить. Белорусские врачи их вытащили с приема у Кушеля, но лишь для того, чтобы они отсидели огромный срок. Но еще эти кадры для отдельно взятых Иуд – источник заработка, красивой жизни, хайпа и материала для очередных псевдорасследований.
Григорий Азаренок:
Террористическая организация BYPOL была создана беглыми предателями, бездарями, которые не смогли ничего достичь на службе в силовых структурах, на волне 2020 года решили перебраться из грязи в князи.
Курируются напрямую западными спецслужбами. Руководят пляном «Перамога», который стал операцией по поставкам экстремистов на зону. Ну и еще бесконечно болтают о каких-то там реформах силовых ведомств.
Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:
Я знаю отдельных героев, которые служили, погоны носили. Это были трусы. Он на задание едет – у него из рук все сыпется. Там бойцы дерутся, кого-то скручивают, а он убегает с телефоном и в это время вызывает помощь, не участвуя в силовом задержании, обезвреживании преступника. И они сейчас там сидят и заявляют на камеру. Я очень хорошо их знаю. Хорошо, что там такие находятся. Они ничего не сделают. Это просто трусы, лжецы и предатели.
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