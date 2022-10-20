Прямой эфир

«Это были трусы». Кто скрывается под масками террористов, которые хотели подорвать железную дорогу в Беларуси?

20 октября 2022 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Продолжаем работу по извлечению предателей, стоящих на службе кормящего их Запада, чтобы не оставить им шансов уйти от белорусского правосудия. Вне зависимости от ведения ими подрывной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новое расследование нашего политического обозревателя Григория Азаренка.  

«Это были трусы». Кто скрывается под масками террористов, которые хотели подорвать железную дорогу в Беларуси?-1

Григорий Азаренок, СТВ:  
Что мы видели на этих кадрах? Террористам, которые хотели устроить катастрофу на железной дороге, прострелили ноги. Могли и головы прострелить. Белорусские врачи их вытащили с приема у Кушеля, но лишь для того, чтобы они отсидели огромный срок. Но еще эти кадры для отдельно взятых Иуд – источник заработка, красивой жизни, хайпа и материала для очередных псевдорасследований.  

«Это были трусы». Кто скрывается под масками террористов, которые хотели подорвать железную дорогу в Беларуси?-4

Григорий Азаренок:  
Террористическая организация BYPOL была создана беглыми предателями, бездарями, которые не смогли ничего достичь на службе в силовых структурах, на волне 2020 года решили перебраться из грязи в князи.  

Курируются напрямую западными спецслужбами. Руководят пляном «Перамога», который стал операцией по поставкам экстремистов на зону. Ну и еще бесконечно болтают о каких-то там реформах силовых ведомств.  

«Это были трусы». Кто скрывается под масками террористов, которые хотели подорвать железную дорогу в Беларуси?-7

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:  
Я знаю отдельных героев, которые служили, погоны носили. Это были трусы. Он на задание едет – у него из рук все сыпется. Там бойцы дерутся, кого-то скручивают, а он убегает с телефоном и в это время вызывает помощь, не участвуя в силовом задержании, обезвреживании преступника. И они сейчас там сидят и заявляют на камеру. Я очень хорошо их знаю. Хорошо, что там такие находятся. Они ничего не сделают. Это просто трусы, лжецы и предатели.  

Читайте также:  

«При каждом задании я прошу денег на изготовление устройств». Как змагары учили Азарёнка делать бомбу?  

«Ведем активную переписку с полицаями, легко втираемся в доверие». Любой белорус может стать лже-террористом?  

«Пришло время раскрывать карты». Как Азарёнок разыграл Азарова?  

# Терроризм # происшествия # Григорий Азарёнок # Николай Карпенков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске нетрезвый водитель спровоцировал ДТП с участием 5 авто
20 октября 2022 14:31

В Минске нетрезвый водитель спровоцировал ДТП с участием 5 авто

В Беларуси вдвое увеличилось число несовершеннолетних, погибших на пожарах
20 октября 2022 07:05

В Беларуси вдвое увеличилось число несовершеннолетних, погибших на пожарах

В Дрогичинском районе перевернулся Opel, погиб 21-летний парень
18 октября 2022 08:32

В Дрогичинском районе перевернулся Opel, погиб 21-летний парень