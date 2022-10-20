Производитель пытается скрыть рез. Как отличить натуральную кожу?

Новости Беларуси. Нередко мы покупаем обувь, руководствуясь только ее внешним видом. Нам важно, насколько привлекательно и модно она выглядит, а ведь к выбору нужно подходить со всей серьезностью. От того, что вы носите на ногах, зависит ваше здоровье. О том, что предпочесть – комфорт или стиль, как подобрать идеальную пару и не вреден ли каблук, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Как вообще определить – это кожа или заменитель кожи, если, например, нет ценника, какого-то лейбла? Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Возможно ли это определить как-то наглядно?

Юлия Зернина, художник-модельер предприятия «Красный Октябрь» обувного холдинга «Марко»:

В некоторых случаях это практически невозможно. Если производитель всяческим образом пытается скрыть рез кожи, где конкретно видно, что бахтармяная лохматость на коже...

Ольга Шерснева:

Давайте мы покажем сразу на какой-нибудь модели. Где это смотреть? Юлия Зернина:

Край детали не загнут, он открытый. Если посмотреть, то видно – лохматенькая.

Ольга Шерснева:

Да, вижу. Юлия Зернина:

Это натуральная кожа, искусственную будут зачастую прятать. Ольга Шерснева:

То есть мы не сможем посмотреть срез? Юлия Зернина:

Да. Сейчас искусственные материалы делают такие, что они уже не реагируют. Например, как раньше поджигали, зажигалкой проверяли – деформировалась. Нет, искусственная кожа может сейчас не реагировать. Ольга Шерснева:

У меня был такой случай – я купила себе кожаную куртку. Это было за границей. Всячески убеждали, что это кожа. Я относила ее три года. Пока она не стала скатываться и слазить, я думала, что это кожа, а это был синтетический материал.