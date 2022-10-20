Производитель пытается скрыть рез. Как отличить натуральную кожу?
Новости Беларуси. Нередко мы покупаем обувь, руководствуясь только ее внешним видом. Нам важно, насколько привлекательно и модно она выглядит, а ведь к выбору нужно подходить со всей серьезностью. От того, что вы носите на ногах, зависит ваше здоровье. О том, что предпочесть – комфорт или стиль, как подобрать идеальную пару и не вреден ли каблук, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Как вообще определить – это кожа или заменитель кожи, если, например, нет ценника, какого-то лейбла?
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Возможно ли это определить как-то наглядно?
Юлия Зернина, художник-модельер предприятия «Красный Октябрь» обувного холдинга «Марко»:
В некоторых случаях это практически невозможно. Если производитель всяческим образом пытается скрыть рез кожи, где конкретно видно, что бахтармяная лохматость на коже...
Ольга Шерснева:
Давайте мы покажем сразу на какой-нибудь модели. Где это смотреть?
Юлия Зернина:
Край детали не загнут, он открытый. Если посмотреть, то видно – лохматенькая.
Ольга Шерснева:
Да, вижу.
Юлия Зернина:
Это натуральная кожа, искусственную будут зачастую прятать.
Ольга Шерснева:
То есть мы не сможем посмотреть срез?
Юлия Зернина:
Да. Сейчас искусственные материалы делают такие, что они уже не реагируют. Например, как раньше поджигали, зажигалкой проверяли – деформировалась. Нет, искусственная кожа может сейчас не реагировать.
Ольга Шерснева:
У меня был такой случай – я купила себе кожаную куртку. Это было за границей. Всячески убеждали, что это кожа. Я относила ее три года. Пока она не стала скатываться и слазить, я думала, что это кожа, а это был синтетический материал.
Евгений Михнович, доцент кафедры травматологии и ортопедии БГМУ, врач-ортопед:
У меня сосед очень интересно определяет, кожаная вещь или не кожаная, – по запаху. Он практически никогда не ошибается, то есть кожа имеет свой специфический запах. Обувь, которая сделана из искусственных материалов, пахнет совсем по-другому. Это особенности моего соседа.
Ольга Шерснева:
Мне кажется, на нас будут странно смотреть, когда мы будем нюхать обувь в магазине.
Юлия Зернина:
Есть другие еще. Например, делают кожу с так называемым спилок ПУ-покрытием – такой материал, когда у тебя нет лицевого слоя, с двух сторон срезана бахтармяная сторона кожи, просто закатана ПУ-пленкой. Может пахнуть даже, как натуральная, но при этом она условно натуральная.
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