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«Задержана по подозрению в соучастии убийства офицера КГБ». В СК рассказали, кто та женщина, которая снимала стрельбу в квартире

29 сентября 2021 04:23
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Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника Комитета государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов лиц, причастных к террористической деятельности, в одной из квартир по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь на поражение. Особо опасный преступник стрелял из охотничьего ружья. От полученных ранений сотрудник КГБ скончался. Ответным огнем стрелявший был уничтожен.

Новые детали этого трагического события – в репортаже Григория Азаренка.

«Задержана по подозрению в соучастии убийства офицера КГБ». В СК рассказали, кто та женщина, которая снимала стрельбу в квартире-1

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Его 40-летняя супруга, которая также проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийства офицера КГБ.

«Задержана по подозрению в соучастии убийства офицера КГБ». В СК рассказали, кто та женщина, которая снимала стрельбу в квартире-4

В настоящее время продолжается проведение неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, в том числе направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.

В Беларуси из ружья убили сотрудника КГБ. Преступник ликвидирован на месте – видео

# Убийство # происшествия # Сергей Кабакович # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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