Вдовы участников СВО передали Лукашенко икону. Чем ещё запомнился визит Президента в Гродненскую область?
Новости Беларуси. Жатва, технологии в АПК, развитие животноводства в центре внимания рабочей поездки главы государства в Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент лично контролирует ход уборочной кампании и требует выходить на темпы в 6 % площадей в день.
Александра Лукашенко интересовали не только успехи, но и проблемные вопросы, которые, как уверили аграрии, если и есть, то решаются в рабочем порядке. Интересовало Президента и то, как ведет себя отечественная техника в процессе работы. В Гродненской области одна из самых больших нагрузок на комбайн – более 300 гектаров. Поэтому механизаторы ценят каждую минуту. Перерыв делают только на обед. Его как раз подвезли в момент, когда комбайнеры общались с Александром Лукашенко. Они и пригласили Президента за общий стол. Речь шла и о развитии животноводства.
Какие задачи для развития сельхозотрасли поставил глава государства во время рабочей поездки в Гродненскую область? В материале Алены Сыровой.
Лукашенко: «Комбайнов у них хватает, сушилок хватает». Испытывают ли трудности фермы Гродненской области?
Есть ощущение, что со временем так же будут отзываться и о решении стать на путь строительства и развития молочно-товарных комплексов, а не поддержания разрозненных ферм. Где можно, их нужно перестраивать. Недалеко пример. Работы начали год назад. И вот что получилось.
Валерий Павлюкевич, директор РСУП «Олекшицы»:
Был один коровник старый когда-то. Мы настроили сухостой сюда.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То есть это был один коровник?
– Один коровничек когда-то, на 100 коров.
– Потом ты добавил, в советские времена еще?
– Нет, это лет 10 назад, может, я пристроил.
– И дальше вот это развитие?
– Да, теперь вот два коровника.
– Из фермы ты сделал комплекс?
– Да.
– Получится комплекс. Молочный блок, параллель два по 18. И два здания на 777 голов.
Кстати, этот комплекс вполне может стать типовым. Президент интересуется стоимостью.
Александр Лукашенко:
Все-таки стоимость скотоместа здесь и в Минске, они делают точно такие?
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Цена практически идентичная.
– Ну как практически идентичная? 10 было, мне докладывали на прошлом, а здесь 16.
– Нам надо посчитать правильно, что входит в это скотоместо.
– Ну пусть посчитают, возьмут этот коровник, тот и однотипный доильный зал, цех. Вот пусть посчитают. Без этих дополнительных пристроек и так далее. Отдельно может посчитать строительство цехов сухостоя, телятники. Это все надо разложить.
Лукашенко о селекции: «Надо встряхнуть ученых, вот и все. И пусть готовятся!»
Визит шел к завершению. В подарок Президенту – символ района в хрустале. И от духовенства – особенная икона.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Вдовы участников СВО создали две иконы. Одну для Владимира Владимировича [Путина – прим. ред.], другую для вас, Александр Григорьевич. И она очень просила вам эту икону...
– Спасибо, во Дворец Независимости тоже. Так чем тебя не устраивает первый заместитель?
Но сам собою поднялся кадровый вопрос. Дело в том, что по поручению Президента в недельный срок ему должны были представить кандидатуры на должность министра сельского хозяйства. Один из них – нынешний заместитель губернатора Гродненской области.
Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Он отказывался. И Игорь Петрович его очень уговаривал.
Александр Лукашенко:
Так что, ты не можешь на место поставить минских чиновников?
Юрий Караев:
Я им так и сказал, что в Министерстве сельского хозяйства главный – это командующий фронтом, а не начальник Генштаба. Потому что все решается на местах. Поэтому первый замгубернатора, не в обиду, больше имеет влияния, чем министр сельского хозяйства. Это не Министерство обороны.
– Все-таки Министерство сельского хозяйства должно заниматься своим делом. Оно должно заниматься новыми каким-то прорывными направлениями, технологиями.
– Стратегиями.
– Совершенно верно. А все остальное здесь. Вот он говорит: ему мелиорация не нужна в таких объемах, как Заяц развернулся. У него есть проблема с доломитовой мукой, с PH-почвы.
Леонид Заяц:
Это одно одного не касается.
– Вы сядьте и определитесь. Тебе нужны, конечно, объемы, а он болеет за область.
– И я болею, то же самое.
– Должна быть справедливость здесь!
Так, кадровая интрига пока и не разрешилась, а в этом небольшом диалоге важный посыл вертикали – вдумчиво подходить к выполнению поручений, а не для того, чтобы просто поставить галочку. Работает не только в АПК.
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