Вдовы участников СВО передали Лукашенко икону. Чем ещё запомнился визит Президента в Гродненскую область?

Новости Беларуси. Жатва, технологии в АПК, развитие животноводства в центре внимания рабочей поездки главы государства в Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент лично контролирует ход уборочной кампании и требует выходить на темпы в 6 % площадей в день. Александра Лукашенко интересовали не только успехи, но и проблемные вопросы, которые, как уверили аграрии, если и есть, то решаются в рабочем порядке. Интересовало Президента и то, как ведет себя отечественная техника в процессе работы. В Гродненской области одна из самых больших нагрузок на комбайн – более 300 гектаров. Поэтому механизаторы ценят каждую минуту. Перерыв делают только на обед. Его как раз подвезли в момент, когда комбайнеры общались с Александром Лукашенко. Они и пригласили Президента за общий стол. Речь шла и о развитии животноводства. Какие задачи для развития сельхозотрасли поставил глава государства во время рабочей поездки в Гродненскую область? В материале Алены Сыровой.

Лукашенко: «Комбайнов у них хватает, сушилок хватает». Испытывают ли трудности фермы Гродненской области? Есть ощущение, что со временем так же будут отзываться и о решении стать на путь строительства и развития молочно-товарных комплексов, а не поддержания разрозненных ферм. Где можно, их нужно перестраивать. Недалеко пример. Работы начали год назад. И вот что получилось.

Валерий Павлюкевич, директор РСУП «Олекшицы»:

Был один коровник старый когда-то. Мы настроили сухостой сюда. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть это был один коровник?

– Один коровничек когда-то, на 100 коров.

– Потом ты добавил, в советские времена еще?

– Нет, это лет 10 назад, может, я пристроил.

– И дальше вот это развитие?

– Да, теперь вот два коровника.

– Из фермы ты сделал комплекс?

– Да.

– Получится комплекс. Молочный блок, параллель два по 18. И два здания на 777 голов. Кстати, этот комплекс вполне может стать типовым. Президент интересуется стоимостью.

Александр Лукашенко:

Все-таки стоимость скотоместа здесь и в Минске, они делают точно такие? Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Цена практически идентичная.

– Ну как практически идентичная? 10 было, мне докладывали на прошлом, а здесь 16.

– Нам надо посчитать правильно, что входит в это скотоместо.

– Ну пусть посчитают, возьмут этот коровник, тот и однотипный доильный зал, цех. Вот пусть посчитают. Без этих дополнительных пристроек и так далее. Отдельно может посчитать строительство цехов сухостоя, телятники. Это все надо разложить. Лукашенко о селекции: «Надо встряхнуть ученых, вот и все. И пусть готовятся!»

Визит шел к завершению. В подарок Президенту – символ района в хрустале. И от духовенства – особенная икона.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Вдовы участников СВО создали две иконы. Одну для Владимира Владимировича [Путина – прим. ред.], другую для вас, Александр Григорьевич. И она очень просила вам эту икону...

– Спасибо, во Дворец Независимости тоже. Так чем тебя не устраивает первый заместитель? Но сам собою поднялся кадровый вопрос. Дело в том, что по поручению Президента в недельный срок ему должны были представить кандидатуры на должность министра сельского хозяйства. Один из них – нынешний заместитель губернатора Гродненской области.