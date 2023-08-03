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Лукашенко: «Комбайнов у них хватает, сушилок хватает». Испытывают ли трудности фермы Гродненской области?

03 августа 2023 17:20
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Новости Беларуси. Жатва, технологии в АПК, развитие животноводства в центре внимания рабочей поездки главы государства в Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент лично контролирует ход уборочной кампании и требует выходить на темпы в 6 % площадей в день.

К профильному вице-премьеру, к руководителю фермы, к местной вертикали у Президента один вопрос – чего не хватает?

Лукашенко: «Комбайнов у них хватает, сушилок хватает». Испытывают ли трудности фермы Гродненской области?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чего не хватает в Гродненской области? Караник говорит, у них все схвачено, все прекрасно.

Лукашенко: «Комбайнов у них хватает, сушилок хватает». Испытывают ли трудности фермы Гродненской области?-4

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Именно эта позиция, про которую я сказал, чтобы можно было одновременно вести заготовку кормов, убирать многолетние травы и обмолачивать хлеб.
– Значит, комбайнов у них хватает, сушилок хватает. Ты снизу чувствуешь какие проблемы? Чего бы хотелось больше, лучше и прочее?

Лукашенко: «Комбайнов у них хватает, сушилок хватает». Испытывают ли трудности фермы Гродненской области?-7

Валерий Павлюкевич, директор РСУП «Олекшицы»:
Александр Григорьевич, хозяйство присоединили три года назад, которого половина добавилась. И мы пока вышли на уровень, сегодня уже практически все хозяйство 28 килограммов на корову доит молока, хотя слабенькое обычно хозяйство присоединяют.
– Ну, конечно. Тянуло тебя немного вниз, сейчас ты его уже поднял.
– Сегодня мы вышли на то, что мы вложили туда инвестиции, хозяйство присоединенное дает деньги нормальные. Мы стараемся только для себя, даже в мясокомбинатах, молочках не берем кредитов, закуп молодняка.
– А что хотелось? Так что, тебе плохо это?
– Нормально.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Леонид Заяц # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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