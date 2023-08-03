Лукашенко: «Комбайнов у них хватает, сушилок хватает». Испытывают ли трудности фермы Гродненской области?

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси: Именно эта позиция, про которую я сказал, чтобы можно было одновременно вести заготовку кормов, убирать многолетние травы и обмолачивать хлеб. – Значит, комбайнов у них хватает, сушилок хватает. Ты снизу чувствуешь какие проблемы? Чего бы хотелось больше, лучше и прочее?

Валерий Павлюкевич, директор РСУП «Олекшицы»:

Александр Григорьевич, хозяйство присоединили три года назад, которого половина добавилась. И мы пока вышли на уровень, сегодня уже практически все хозяйство 28 килограммов на корову доит молока, хотя слабенькое обычно хозяйство присоединяют.

– Ну, конечно. Тянуло тебя немного вниз, сейчас ты его уже поднял.

– Сегодня мы вышли на то, что мы вложили туда инвестиции, хозяйство присоединенное дает деньги нормальные. Мы стараемся только для себя, даже в мясокомбинатах, молочках не берем кредитов, закуп молодняка.

– А что хотелось? Так что, тебе плохо это?

– Нормально.

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