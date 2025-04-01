В каждой школе Минска должны появиться медиацентры

Первые шаги в журналистике. В каждой минской школе в ближайшие годы должны появиться медиацентры. Такая задача поставлена комитетом по образованию Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В клубах по интересам будет свое радио, соцсети, команда блогеров и лидеров мнений. Подобные факультативы уже есть во многих столичных учреждениях образования. В них занимаются свыше 3 тысяч школьников.