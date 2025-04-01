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В каждой школе Минска должны появиться медиацентры

01 апреля 2025 18:07
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Первые шаги в журналистике. В каждой минской школе в ближайшие годы должны появиться медиацентры. Такая задача поставлена комитетом по образованию Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В клубах по интересам будет свое радио, соцсети, команда блогеров и лидеров мнений. Подобные факультативы уже есть во многих столичных учреждениях образования. В них занимаются свыше 3 тысяч школьников. 

Как готовят будущих журналистов и репортеров, узнала Яна Лысякова.

В каждой школе Минска должны появиться медиацентры-2

Яна Лысякова, корреспондент:
Во второй половине дня этот кабинет информатики превращается в медиацентр. Ребята учатся искать информацию, монтировать видео и писать тексты.

В каждой школе Минска должны появиться медиацентры-4

Девятиклассник Назар Щербаков долго размышлял о своем будущем после окончания школы. Решение пришло само собой, после того как в его родной 30-й гимназии открылся медиацентр. Теперь он твердо знает, станет инженером видеомонтажа. Юноша уже познакомился с факультетом журналистики и узнал все подробности о поступлении.

В каждой школе Минска должны появиться медиацентры-6

Назар Щербаков, учащийся гимназии № 30 имени Героя Советского Союза Б.С. Окрестина:
Меня пригласили один раз попробовать, мне понравилось. Теперь я постоянно занимаюсь в этом клубе.
– Какое первое задание дали?
– Отредактировать видео. Очень привлекает отсматривать материал, собирать единый фильм, смотреть видео.

В каждой школе Минска должны появиться медиацентры-8

Медиацентр открыт для всех школьников, даже самых маленьких. Главное – желание учиться и постигать азы профессии.

Подробнее в видеоматериале.

# Журналистика # Государственная политика в области образования # Яна Лысякова

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