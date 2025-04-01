Международный телемост «Духовные скрепы белорусского и русского народов» состоялся в Минске

Новые проекты для сотрудничества. Международный телемост связал Минск и города-побратимы. Он посвящен Дню единения народов Беларуси и России, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В онлайн-встрече приняли участие более 300 человек. Это представители молодежных советов, студенты вузов, а также работающая молодежь из двух стран. К телемосту подключились десятки городов-побратимов Минска. Среди них – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ульяновск. Участники обсудили уже реализованные проекты Союзного государства, в том числе посвященные 80-летию Великой Победы, а также новые инициативы в области молодежной политики, образования и промышленного туризма.

Сергей Ширко, ведущий специалист по работе с молодежью ОАО «Планар»:

Это возможность, чтобы наша молодежь узнала какие-то новые идеи, пообщалась со своими молодыми коллегами из Российской Федерации, перенимала какой-то опыт, продолжали общаться, усиливать нашу связь между нашими государствами.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Выстроены сегодня отношения в том числе не только, как я уже сказала, в промышленном секторе, но и в науке, в образовании, в культуре в том числе. Между нашими учебными заведениями сегодня самое тесное плодотворное сотрудничество налажено. И, конечно, хотелось бы, чтобы сегодня люди из разных сфер, в том числе студенты из разных вузов, видели, как можно сотрудничать, какие проекты сегодня реализуются уже достаточно успешно и о каких инициативах можно еще говорить.

Мероприятие стало хорошей платформой для диалога и обмена мнениями между молодежью. Задача таких онлайн-встреч – сохранить историческую память, а также вдохновить новое поколение на активное участие в развитии культурных связей между Беларусью и Россией.