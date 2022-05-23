Василий Гурский: идёт сознательное разламывание структуры международных экономических отношений

Василий Гурский, директор Института экономики НАН Беларуси, доктор экономических наук:

Вместе мы сильнее, и нам необходимо свою монолитность развивать. Но я не соглашусь, что Запад является монолитным. Здесь, мне кажется, необходимо немножко шире посмотреть на эту проблему. Дело в том, что сейчас идет переформатирование мирохозяйственной структуры, то есть идет сознательное разламывание той структуры международных экономических отношений, которые были и основывались на международных организациях, и формируются новые структуры. Та форма глобализма, которая была раньше, которая была основана на гегемонии США. США сами почувствовали, что они теряют свои позиции из-за появления новых центров силы (это Китай, Турция и Россия, конечно же). Поэтому и была затеяна вся эта глобальная, общемировая кутерьма с разламыванием структур экономических отношений, чтобы сформировать новую структуру. Сейчас она уже вне их желаний формируется как более региональная.

Кирилл Казаков, СТВ:

В сегодняшнем обращении Президента в ООН была такая фраза, что ООН может ждать судьба Лиги Наций. Это политическая ситуация, но тот же Генсек ООН вмешивается и в экономику, он же диктует нам, вывозить ли нам зерно. То есть получается, что ООН становится глобальным экономическим институтом.

Василий Гурский:

Согласен полностью, но они всегда так и позиционировали себя. По идее, только ООН имеет право объявить санкции. И те санкции, которые сейчас объявлены, они являются незаконными совершенно с точки зрения международного права. Но в том-то и дело, что происходит полная деградация международных норм права, на которых основывался тот миропорядок, который был. И эти международные организации, не только ООН, но и МВФ, и ВТО, перестают выполнять те функции, которые раньше выполняли.