Живой урок истории. Школьники Могилёвского района побывали в партизанском лагере на берегу Друти
Новости Беларуси. Живой урок памяти и мужества прошел под открытым небом в Могилевском районе. За считаные дни на берегу реки Друть вырос партизанский лагерь с настоящей командирской и санитарной землянками и полевой кухней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– В атаку!
– В атаку! Ура!
Живой урок истории на берегу реки Друть готовили не по методичкам, а от сердца. Чтобы молодому поколению было интересно, учителя Вендорожской школы всего за два дня построили здесь настоящий партизанский лагерь. Бревна, хвойные ветки и запах костра. Все как много лет назад. И лес это помнит.
Тамара Укружская, председатель Семукачского сельского совета:
Во время войны здесь располагался 121-й полк отряда Османа Касаева. Располагался он на границе трех районов: Белыничского, Кличевского и Могилевского, именно в этом месте.
Валерий Еленский, заместитель председателя Могилевской областной организации ветеранов:
Здесь, на территории трех районов, было самое массовое в Могилевской области партизанское движение. Они взрывали эшелоны, мосты, уничтожали фашистов на этой территории, что есть приближали день Победы.
Юлия Мычка, корреспондент:
Яркой страницей партизанского движения в этих местах был один интересный случай, когда партизаны переоделись в немцев и захватили военный гарнизон в Межисетках.
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