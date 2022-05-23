Живой урок истории. Школьники Могилёвского района побывали в партизанском лагере на берегу Друти

Новости Беларуси. Живой урок памяти и мужества прошел под открытым небом в Могилевском районе. За считаные дни на берегу реки Друть вырос партизанский лагерь с настоящей командирской и санитарной землянками и полевой кухней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– В атаку!

– В атаку! Ура!

Живой урок истории на берегу реки Друть готовили не по методичкам, а от сердца. Чтобы молодому поколению было интересно, учителя Вендорожской школы всего за два дня построили здесь настоящий партизанский лагерь. Бревна, хвойные ветки и запах костра. Все как много лет назад. И лес это помнит.

Тамара Укружская, председатель Семукачского сельского совета:

Во время войны здесь располагался 121-й полк отряда Османа Касаева. Располагался он на границе трех районов: Белыничского, Кличевского и Могилевского, именно в этом месте.

Валерий Еленский, заместитель председателя Могилевской областной организации ветеранов:

Здесь, на территории трех районов, было самое массовое в Могилевской области партизанское движение. Они взрывали эшелоны, мосты, уничтожали фашистов на этой территории, что есть приближали день Победы.