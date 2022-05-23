«Лет через пять экономика в Европе рухнет». Может ли Беларусь закрыться от всех?

Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Страны ЕАЭС самодостаточны? Мы можем закрыться от всех? Или у нас все-таки есть необходимости сотрудничества с внешним миром? Будем касаться Китая, Индии, понятно. Западная Европа и США?