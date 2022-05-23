«Лет через пять экономика в Европе рухнет». Может ли Беларусь закрыться от всех?

Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Страны ЕАЭС самодостаточны? Мы можем закрыться от всех? Или у нас все-таки есть необходимости сотрудничества с внешним миром? Будем касаться Китая, Индии, понятно. Западная Европа и США?
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Конечно, будем. Насчет самодостаточности – совершенного в мире ничего нет. Человек тоже несовершенен. Лет через пять экономика в Европе рухнет, будет стагнация, будет возрождение, нам придется все равно вместе сотрудничать. Поверьте, когда под боком у тебя 300 миллионов население, это просто так не приходит. Плюс еще там технологии, плюс миграционная политика. Здесь нам долго и по многим вопросам придется сотрудничать.
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