Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим достижения молодежи Беларуси, творчество военного времени и проблемы славян Евросоюза. В гостях председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский, скрипачка-виртуоз, профессор Академии музыки, лауреат международных конкурсов Марианна Васильева и советник депутата Европарламента по внешней политике (Словакия) Мариан Дюриш.

Григорий Азаренок, СТВ:

У нас День работника культуры в Беларуси отмечается. Это всегда повод поговорить о современном человеке культуры. Какие качества у него должны быть? Какие задачи он выполняет?

Марианна Васильева, скрипачка-виртуоз, профессор Академии музыки, лауреат международных конкурсов:

Это все взаимосвязь техники, трудоспособности, таланта, выдержки. Все вместе.

Григорий Азаренок:

А если говорить о миссии? Есть ли она? Ну, развлекай людей, и хватит с тебя.

Марианна Васильева:

Мы никогда не можем просто так развлекать людей. Бетховен, который был глухой, Бах слепой. Они не хотели просто так развлекать людей. Это все-таки про другое. Это про душу.

Читайте также:

Рада БНР – преступное экстремистское образование. Никаких связей с Беларусью они иметь не могут

Дзермант: Украина – это ресурс, мясо, инструмент США в борьбе с Россией, Беларусью и Китаем

Дзермант: Запад демонстративно развивает отношения с сепаратистами. Всё делает для того, чтобы подёргать китайского дракона за усы