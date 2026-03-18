Фирменный шоурум с белорусской продукцией откроют в жилом комплексе Минска

Белорусские производители делают ставку на внутренний рынок и продвижение национального бренда. В Минске появится шоурум с продукцией отечественной легкой промышленности, где покупателю предложат готовые решения для интерьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект реализуют Оршанский льнокомбинат, концерн «Беллегпром» и застройщик: сегодня, 18 марта, стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Речь идет не просто о магазине, а о полноценном выставочном пространстве – с продуманной концепцией, дизайнерскими решениями и линейкой товаров от постельного белья до декоративного текстиля. Ключевой принцип – современность и качество под брендом «Сделано в Беларуси». Надежда Лазаревич, председатель концерна «Беллегпром»:

Глава государства говорил о том, что максимально нужно насыщать нашими белорусскими продуктами не только легкой промышленности, но и тяжелой промышленности. Где будут продаваться изделия и со льна, и с тканей, например, БПХО, также будут продаваться и посуда, и наши уникальные изделия, которые изготавливают наши предприятия: лента, шторы или ковры. Для того, чтобы те люди, которые покупают недвижимость, могли максимально увидеть ассортимент, который производит легкая промышленность, и разместить там свои заказы.

Антон Русакевич, директор компании-застройщика:

Мне эта вообще идея нравится. Когда с ней к нам обратились, то это что-то новенькое для республики. Это что-то новенькое для застройщика международного. Поэтому мы всячески поддержали эту идею. Я думаю, что она будет воплощена в самом лучшем виде. Белорусский лен уже давно стал национальным брендом. Его ценят за натуральность, экологичность и качество. В 2025 году Оршанский производитель вышел на новый уровень экспорта – наторговали на 100 миллионов долларов. Обеспечивают льняными изделиями и внутренний рынок. У отдельных видов позиций есть высокое признание – Государственный знак качества.