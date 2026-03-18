Фирменный шоурум с белорусской продукцией откроют в жилом комплексе Минска
Белорусские производители делают ставку на внутренний рынок и продвижение национального бренда. В Минске появится шоурум с продукцией отечественной легкой промышленности, где покупателю предложат готовые решения для интерьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект реализуют Оршанский льнокомбинат, концерн «Беллегпром» и застройщик: сегодня, 18 марта, стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Речь идет не просто о магазине, а о полноценном выставочном пространстве – с продуманной концепцией, дизайнерскими решениями и линейкой товаров от постельного белья до декоративного текстиля. Ключевой принцип – современность и качество под брендом «Сделано в Беларуси».
Надежда Лазаревич, председатель концерна «Беллегпром»:
Глава государства говорил о том, что максимально нужно насыщать нашими белорусскими продуктами не только легкой промышленности, но и тяжелой промышленности. Где будут продаваться изделия и со льна, и с тканей, например, БПХО, также будут продаваться и посуда, и наши уникальные изделия, которые изготавливают наши предприятия: лента, шторы или ковры. Для того, чтобы те люди, которые покупают недвижимость, могли максимально увидеть ассортимент, который производит легкая промышленность, и разместить там свои заказы.
Антон Русакевич, директор компании-застройщика:
Мне эта вообще идея нравится. Когда с ней к нам обратились, то это что-то новенькое для республики. Это что-то новенькое для застройщика международного. Поэтому мы всячески поддержали эту идею. Я думаю, что она будет воплощена в самом лучшем виде.
Белорусский лен уже давно стал национальным брендом. Его ценят за натуральность, экологичность и качество. В 2025 году Оршанский производитель вышел на новый уровень экспорта – наторговали на 100 миллионов долларов. Обеспечивают льняными изделиями и внутренний рынок. У отдельных видов позиций есть высокое признание – Государственный знак качества.
Олег Буянов, генеральный директор Оршанского льнокомбината:
Лен с каждым годом набирает популярность. В этом году лен в Европе объявлен культурой номер один. По нашим прогнозам, к 2030 году он станет основным материалом, который будет цениться, будет качественным, будет действительно наполнять нашу жизнь. Он заслуживает большего внимания. Да, он стоит дороже, чем хлопок. Но это наше родное, это наш код ДНК.
Новый шоурум позволит показать покупателям все возможности нашей легкой промышленности. Не исключено, что в будущем таких демонстрационных площадок станет еще больше.