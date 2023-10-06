Лукашенко: я не вечен – вам надо готовиться к тому, чтобы управлять и хранить эту страну

Новости Беларуси. Глава государства сегодня, 6 октября, посетил учебный объект Министерства обороны в Брестской области, где подробно ознакомился с его «начинкой»‎ (и не только технической), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну, а после Президент ответил на вопросы журналистов. Их было немало. Обсуждению польских выборов уделили около 20 минут, а что у нас? В понедельник Президент принял с докладом главу Совета Республики и попросил помочь с грядущим днем голосования и… пачалось.

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:

Волнушка: вот, поназначают все своих, все уже давно определено и так далее. Как вы к таким заявлениям относитесь? Президент пояснил, что как минимум не в том политическом возрасте и статусе, чтобы считать, что вокруг глупцы. Да и народ, который ему доверяет, слишком уважает. Смысл иной. Но, кому непонятно, вот примеры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, когда я открыто сказал, что да, мы будем участвовать в выборах, власть. Думаю: ну, скажу прямо, что мы будем делать. А мог бы – вы знаете, тут народ будет избирать – как все, юлить. Алена Сырова, не только ты, слушает и думает: ну Президент, ну понесло его, зачем так говорить. Все ж понимают, власти есть власти. Мы будем каким-то боком в этом участвовать, но чтобы не опоскудиться совсем мне и моим подчиненным, они же главные роли в этом играют, я буду делать это аккуратно, я буду делать это красиво. Понимая, что мерзавцы уже не попадут в эти органы власти, и потому по некоторым, что и та же Кочанова, и Сергеенко, особенно губернатор, их хорошо знают. И они людям скажут. Они же не пойдут бюллетени их зачеркивать. Они им скажут: ребята, смотрите, это такие, такие, такие. Это имелось в виду, когда мы с Кочановой вели этот разговор. Я же не ставил Кочановой задачу проводить выборы. Выборы будет проводить ЦИК, но там же всего ничего. Только три человека работает на постоянной основе. А остальные любители, как мы. Кто поможет? Есть Администрация Президента, где нужно – подключить правительство. Но главное – это парламентарии. Палата представителей и Совет Республики. Потому что они переизбираются, поэтому они должны помочь провести эти выборы. Чтобы не создавать ЦИК 200 человек. Если бы у меня было 200 человек, так они бы сами все это организовали. А так это не на постоянной основе. Мы сейчас будем учителей и врачей, и госслужащих привлекать, чтобы провести выборы. А они займут активную позицию.