Лукашенко: я не вечен – вам надо готовиться к тому, чтобы управлять и хранить эту страну
Новости Беларуси. Глава государства сегодня, 6 октября, посетил учебный объект Министерства обороны в Брестской области, где подробно ознакомился с его «начинкой» (и не только технической), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну, а после Президент ответил на вопросы журналистов. Их было немало.
Обсуждению польских выборов уделили около 20 минут, а что у нас? В понедельник Президент принял с докладом главу Совета Республики и попросил помочь с грядущим днем голосования и… пачалось.
Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:
Волнушка: вот, поназначают все своих, все уже давно определено и так далее. Как вы к таким заявлениям относитесь?
Президент пояснил, что как минимум не в том политическом возрасте и статусе, чтобы считать, что вокруг глупцы. Да и народ, который ему доверяет, слишком уважает. Смысл иной. Но, кому непонятно, вот примеры.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, когда я открыто сказал, что да, мы будем участвовать в выборах, власть. Думаю: ну, скажу прямо, что мы будем делать. А мог бы – вы знаете, тут народ будет избирать – как все, юлить. Алена Сырова, не только ты, слушает и думает: ну Президент, ну понесло его, зачем так говорить. Все ж понимают, власти есть власти. Мы будем каким-то боком в этом участвовать, но чтобы не опоскудиться совсем мне и моим подчиненным, они же главные роли в этом играют, я буду делать это аккуратно, я буду делать это красиво. Понимая, что мерзавцы уже не попадут в эти органы власти, и потому по некоторым, что и та же Кочанова, и Сергеенко, особенно губернатор, их хорошо знают. И они людям скажут. Они же не пойдут бюллетени их зачеркивать. Они им скажут: ребята, смотрите, это такие, такие, такие. Это имелось в виду, когда мы с Кочановой вели этот разговор.
Я же не ставил Кочановой задачу проводить выборы. Выборы будет проводить ЦИК, но там же всего ничего. Только три человека работает на постоянной основе. А остальные любители, как мы. Кто поможет? Есть Администрация Президента, где нужно – подключить правительство. Но главное – это парламентарии. Палата представителей и Совет Республики. Потому что они переизбираются, поэтому они должны помочь провести эти выборы. Чтобы не создавать ЦИК 200 человек. Если бы у меня было 200 человек, так они бы сами все это организовали. А так это не на постоянной основе. Мы сейчас будем учителей и врачей, и госслужащих привлекать, чтобы провести выборы. А они займут активную позицию.
И нельзя давить на вас. Ну, как на тебя? На тебя попробуй давить – ты придешь и в бюллетени наоборот сделаешь. Я это проходил много раз. Избирался же и депутатом, и знаю, как меня вычеркивали в первые мои выборы, когда в парламент баллотировался. Кебича тогда избрали. В советский еще парламент. Я это все прошел. Поэтому ориентирую губернаторов и начальников всех, и парламентариев на то, чтобы, если нужно, попросите уже людей. Пришли вон, Алена, пожалуйста, я тебя прошу, если ты не определилась, у тебя что-то там нет, сделай вот так. Она тебя послушает. А если сделает, послушав тебя, а он наоборот будет политику проводить, этот депутат, она же потом скажет. Поэтому людей надо просить, им надо рассказывать. И в этом заключается роль руководителей палат парламента, губернаторов, всей вертикали власти – донести правду до людей.
Вы тоже можете подумать, мол, я так говорю, это не так. Знаете почему так? Потому что ситуация изменилась. Уже нет тех фондов, фондиков, которые кошек, собачек должны были на поводках водить, кормить, лечить, а деньги на политику отправляли. Их уже нет в таком объеме. Под плинтусом кто-то сидит, под веником кто-то сидит. Поверьте, что не абсолютно всех, но подавляющее большинство мы знаем, мы их видим, контролируем, если нужно. Откровенно вам говорю. Поэтому мы вам эту информацию выдадим. Более того, если нужно нам кого-то поддержать, особенно эти 30 %, для меня это главное – оставить 25-30 % и женщин. Это более стабильная часть нашего общества, вы знаете мою здесь позицию. Вот тут мы откровенно будем говорить и будем вас просить: поддержите. Вот и все. А остальное – вы определяйтесь. Вам жить. Вам сейчас Лукашенко и другие передадут страну в ваши руки, в ваши крепкие надежные руки. Вам идти с этой страной. Хотите беспилотники создавать – создавайте. Нет – пропейте эти деньги, если вы считаете нужным. Мы будем против, но вы же будете решать. Я с таких позиций подхожу сегодня к этой власти. Я не вечен, как и другие. Вам надо готовиться к тому, чтобы управлять и хранить эту страну.
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