Аграрии готовы выполнить все поставленные задачи – Горлов

Президент Беларуси поручил в 2026 году собрать 11,5 миллиона тонн зерна. Такую задачу Александр Лукашенко поставил сегодня, 18 марта, заслушивая доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. В центре внимания – два основных блока вопросов: начало весенних полевых работ, и прежде всего посевной кампании, а также экспорт белорусского продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особый акцент – на озимом ячмене и пшенице, которые традиционно показывают высокую урожайность. Требование Президента – четкое соблюдение технологической дисциплины. Несмотря на возможные погодные сюрпризы, как прошлогодние майские заморозки, аграрии должны минимизировать потери. Для этого необходимо применять современные технологии – от глубокого рыхления земли до точного внесения удобрений.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Мы, как говорится, опираемся на опыт прошлых лет, когда по-разному складывались погодные условия. Допустим, в прошлом году, в мае, мы помним, были возвратные заморозки. У нас погибло около 100 тысяч гектаров всех культур, включая зерновые культуры, плодово-ягодные, очень сильно пострадали культуры. Погибло у нас 11 тысяч гектаров зерновых культур, 16 тысяч гектаров рапса – это в мае. Поэтому пришлось все это пересевать. И, соответственно, мы все сделали вовремя, качественно, но мы понимаем, что понесли дополнительные затраты.

Аграрии готовы к тому, чтобы выполнить поставленные задачи. Все хозяйства обеспечены топливом благодаря поддержке нашего государства, обеспечены трудовыми ресурсами. Мы ежегодно привлекаем на посевную кампанию порядка 2 400 человек. Это те люди, которые сегодня работают на промышленных предприятиях, имеют соответственный опыт работы в сельском хозяйстве. Это работники иных организаций, это также студенты вузов и ссузов, которые имеют допуск к сельскохозяйственной технике. Поэтому все большой командой, общей толокой, мы достигнем желаемого и требуемого результата.