В Минской области стартовала посевная кампания

Первыми к севу яровых культур приступили хозяйства Любанского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди них и сельхозпредприятие «Заболотский».

Чтобы заложить прочный фундамент для будущего урожая – ставка на высококачественный материал. В частности – элитные сорта. Сейчас сеют ячмень. Всего в хозяйстве под эту культуру отведено 300 гектаров. Далее кукуруза, сахарная свекла и лен-долгунец. Во всех хозяйствах Любанского района также вносят удобрения под озимые зерновые, рапс и многолетние травы.

Филипп Голодок, механизатор ОАО «Заболотский:

Снег сошел. Надо ловить моменты, ехать, потому что потом можем не попасть в эту почву.

Жанна Алишевич, первый заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Любанского райисполкома:

Техника готова по Любанскому району к проведению весенней посевной кампании на 97,6 %. Каждый час на счету. Приходится работать в тех условиях, которые нам диктует природа. Соответственно, комплексный подход к посевной кампании. Мы проводим подкормку трав многолетних калийными удобрениями.

В этом сезоне аграриям Минской области предстоит посеять более 280 тысяч гектаров кукурузы и до 100 тысяч гектаров яровых зерновых.