Рада БНР – преступное экстремистское образование. Никаких связей с Беларусью они иметь не могут

Григорий Азаренок, СТВ:

По факту того, что завели уголовное дело на Раду БНР – это мощное решение.

Алексей Дзермант, политолог:

Абсолютно мощное. Давно должны мы были дать эту оценку, потому что эти твари всегда пытаются проникнуть. Мы помним 1993 год, когда Сажич вместе с писателями белорусскими пытались устраивать какой-то шабаш. Мы помним, как они даже пытались всучить так называемые тестаменты, то есть завещания руководителя этой Рады.

Григорий Азаренок:

Это как бы признание. И наши некоторые дипломаты, извините, носились с этим. Это тоже мы помним.

Алексей Дзермант:

Да. Они пытались установить символическую связь между Радой БНР и современным белорусским государством. Слава богу, это все тогда пресекли. Мы все это поняли. И вот сейчас нужно дать окончательную оценку: правовую, юридическую, моральную, человеческую. Рада БНР – преступное экстремистское образование. Никаких связей с нашей прекрасной Республикой Беларусь они иметь не могут и не должны. А соответственно, все, кто к ней причастен, – это преступники. Это крайне важно – дать такую оценку раз и навсегда.

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