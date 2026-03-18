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Примаков назвал «тварями» принявших решение экстрадировать Бутягина

18 марта 2026 13:42
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Примаков назвал «тварями» принявших решение экстрадировать Бутягина-0

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в резкой форме высказался о принявших решение в Польше об экстрадиции ученого Александра Бутягина в Украину, пишет РИА Новости.

18 марта Окружным судом Варшавы вынесено постановление о том, что экстрадиция Бутягина в Украину допустима. В Telegram-канале «Адвокат для Александра Бутягина» сообщили, что защита археолога намерена обжаловать решение о его экстрадиции.

«Вот твари же. Просто твари. Они реально решили отдать ученого, не политика, не военного человека, а ученого на буквально мучения и смерть – кто-то сомневается, что в Украине это будет иначе?», – прокомментировал ситуацию Примаков.

Российского ученого, представителя Эрмитажа Бутягина задержали в декабре 2025 года в Польше по запросу Киева. Ученого обвиняют в проведении якобы незаконных археологических поисков на территории Крыма.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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