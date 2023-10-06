Дзермант: Запад демонстративно развивает отношения с сепаратистами. Всё делает для того, чтобы подёргать китайского дракона за усы

Григорий Азаренок, СТВ:

Так интересно. Холуи немцев спорят с холуями американцев: кто из них лучший поляк, так сказать.

Алексей Дзермант, политолог:

Нет, там даже не кто лучший поляк, там кто подороже и выгоднее продаст Польшу, польский народ. К сожалению, силы, которые выступают за настоящую независимую Польшу, они слабы. Они не получат большинства, хотя они начинают набирать голоса. И я думаю, что они могут стать делателями королей. Вот с кем они в коалицию пойдут, наверное, тот и будет править Польшей в ближайшее время. Но, конечно, нужно понимать, что и у пронемецких политиков, и проамериканских в Варшаве есть определенный консенсус. Нельзя надеяться, что их отношение к Беларуси и России кардинально поменяется. Должно поменяться что-то большее. Прежде всего, это умонастроения в настоящих западных центрах, в том же Брюсселе, прежде всего в Вашингтоне.

Поэтому пока надеяться на какие-то реальные договоренности, к сожалению, не приходится. Хотя мы всегда демонстрируем: соседей не выбирают. Мы можем иметь нормализованные отношения с теми же поляками. Ну хотя бы на основе того, что у нас общая граница. Через Беларусь, Польшу проходит континентальный транзит. И сколько бы они ни пытались эту границу перекрыть, они будут стрелять себе же в ногу. Потому что потеряют огромные доходы и превратятся в тупик. Прекрасно они это все понимают. И даже втихую поддерживают контакты с Китаем, расширяют колею транспортную.

Григорий Азаренок:

Это только литовцы у нас в причиндалы стрелять.

Алексей Дзермант:

Это полностью сумасшедшие люди. Они умудрились настолько испортить отношения со всеми: взять хотя бы Китай, который далеко и к ним особого отношения не имеет. Но демонстративно развивают отношения с сепаратистами, с Тайванем, с тибетским якобы правительством в изгнании. То есть все делают для того, чтобы подергать китайского дракона за усы. И они даже не представляют насколько будет изощренный ответ. Он уже как бы наступил фактически полностью. Китай прервал свою деятельность в Литве, никого транзита туда не пускают. Но это только цветочки. Я думаю, что эта своеобразная месть за литовское безумие наступит еще через несколько лет, а может через десятилетия последствия этого будут проявляться. Поэтому они, конечно, совершают очень странные поступки. Иначе как самоубийственными их назвать нельзя.

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