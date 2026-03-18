В Совете Республики обсудили логистику и наполнение маршрута «Поезда Памяти»

Союзный «Поезд Памяти» в пятый раз отправится по ключевым городам, связанным с Великой Отечественной войной. Логистику и содержательное наполнение маршрута сегодня, 18 марта, обсудили в Совете Республики на заседании организационного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также в центре внимания – визуальный стиль. Были озвучены предложения по модернизации форменной экипировки участников. Имена школьников, которые отправятся в двухнедельное путешествие по местам боевой славы, назовут в начале апреля.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

Сейчас проходят региональные этапы. На региональных этапах будет отобрано 105 участников, которые представят свои регионы уже на республиканском этапе отбора. Участвуют лучшие из лучших. Показывают, на что они способны. Показывают свои знания истории, преданность своей стране, лучшие наработки.

Белорусско-российский культурно-просветительский патриотический молодежный проект «Поезд Памяти» расширяет границы. В нем участвуют не только школьники Союзного государства, но и стран СНГ.