«Я привёз из России наркотик мефедрон». Как раскрывают наркопреступления в Минске? Недавние случаи

Проблема наркомании в настоящее время во всем мире остается весьма острой и актуальной. Она не является только медицинской, а представляет собой сложную социальную проблему, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Пару кликов по экрану смартфона – и перед вами целое меню наркотических и психотропных веществ. В основном химарь, как говорят в узких кругах, или синтетические наркотики. От курительных смесей до амфетамина с указанием дозы. Сколько граммов и расценки. Оплата через интернет, после – карта к запретному кладу. Более 370 граммов амфетамина изъяли у 28-летнего мужчины

Это кадры оперативной съемки. Минск. Сотрудники наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН задерживают с поличным 28-летнего мужчину. По месту жительства фигуранта, а также в тайниках-закладках обнаружено и изъято более 370 граммов особо опасного психотропного вещества амфетамина.

Вадим Фошин, начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Советского РУВД Минска:

Установлено, что на протяжении двух месяцев мужчина работал международным курьером наркомаркета и доставлял психотроп в Беларусь из соседней страны. Товар передавался более мелким сбытчикам для дальнейшего распространения. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Закладки – так называют схему распространения психотропов через социальные сети. Она включает не только реализацию самих наркотиков, но и поиск исполнителей-закладчиков. В интернете дают объявления об открытых вакансиях. Зарплата заманчивая. Никаких контактов, личных встреч и собеседований. Все общение через мессенджеры в приват-беседах.

Задержан за раскладку наркотиков. По причине нехватки денег, надо было закрывать долг.

Я устроилась в интернет-магазин и сбывала наркотические вещества в городе Минске. Очень жалею о том, что я делала. И никому не желаю повторять тот путь: и физический, и моральный, который прохожу я. Нет разницы, сколько преступнику лет. Какое наказание грозит за незаконный оборот наркотиков?

Эта схема не детище отечественных наркоторговцев – все из-за рубежа. Обкатали ее в Европе, а потом пустили в мировой оборот. Не минула она и Беларусь. Западным наркодилерам своего рынка мало – вышли на постсоветский. Что еще хуже, звеньями преступной цепочки все чаще становятся подростки. В определенный момент каждого из них владельцы наркобизнеса убедили в том, что детей не наказывают за одно из самых опасных преступлений современности. Однако в жизни все совсем по-другому.

328-я – это статья Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов. Наказывается ограничением свободы и распространяется как на взрослых, так и на несовершеннолетних людей. Для закона нет разницы, сколько преступнику лет. В наркобизнес включается все больше детей. Сколько уголовных дел возбуждено в 2023 году?

А тем временем в столице все больше детей включаются в наркобизнес, распространяя опасное зелье. Только в 2023 году возбуждено уже 48 уголовных дел в отношении несовершеннолетних. И хотя это в 2,5 раза меньше, чем за такой же период в 2020-м, проблема никуда не исчезает. Юные пользователи интернет-сети в поисках заработка легко находят заманчивые объявления с высоким доходом. Выясняя условия и детали, многие понимают, что им предлагают трудоустройство в незаконном бизнесе, но соглашаются. Во-первых, все хотят быстрых и легких денег. Во-вторых, у каждого своя жизненная позиция, которая якобы оправдывает преступление черты закона.

Убежденные в мифической анонимности в интернете и, соответственно, безнаказанности, продолжают попадаться на уловки наркоторговцев, желающих обогатиться за счет сломанных судеб подростков. За семь месяцев 2023 года столичные следователи возбудили 18 уголовных дел по фактам гибели минчан от передозировки наркотиками. На скамью подсудимых попали более 2 000 человек. Среди них и эти молодые люди. Они сбывали опасные вещества в составе организованной преступной группы. Их деятельность повлекла за собой тяжелые последствия, в том числе для них самих.

Никита Шведов, помощник прокурора Заводского района Минска:

Фигурантам дела назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 18 лет с отбыванием основного наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом от 300 до 500 базовых величин. Мобильные телефоны обвиняемых, а также транспортное средство, с помощью которого они осуществляли свою деятельность, подвергнуты специальной конфискации. 37-летнего закладчика задержали с поличным

Схема закладок сложная, продуманная, но в то же время и простая, говорят в МВД. Так, на днях сотрудникам столичного наркоконтроля удалось задержать с поличным 37-летнего закладчика. Несмотря на взрослый возраст, стаж преступной карьеры у мужчины всего месяц.

Мария Квашевич, сотрудник ОИОС ГУВД Мингорисполкома:

Известно, что задержанный официально не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Три оптовых курьера распространяли особо опасное психотропное вещество Заработал срок, а не деньги. Именно столько стоит 120 граммов гашиша. Ближайшие годы под стражей проведут еще три оптовых наркокурьера – два парня и девушка.

Кирилл Беркозов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:

Фигуранты были задержаны в тот момент, когда собирались на арендованной машине ехать в лесной массив, раскладывать наркотики. При себе у девушки было обнаружено и изъято 30 свертков с особо опасным психотропным веществом мефедроном. Этот же психотроп оперативники обнаружили и в квартире задержанных. Общий вес изъятого наркотика составил свыше 200 граммов. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции с поличным задержали 23-летнего приятеля фигурантов. В его закладках в лесополосе на территории Минска обнаружено свыше 90 граммов психотропного вещества 4-СМС. Минчане вырастили целые плантации конопли. Один – в лесополосе, другой – в собственной квартире

А на этих фото плоды сельскохозяйственного труда 34-летнего минчанина. Мужчина в лесополосе пристоличья организовал плантацию конопли. Собранные листья задержанный сушил, измельчал и курил. В отдельных случаях столичный кулинар добавлял наркотик в выпечку. О своем увлечении супруге мужчина, конечно, не говорил. Обо всем она узнала от правоохранителей.

Павел Васильев, старший оперуполномоченный управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:

Также оперативники задержали 58-летнего мужчину, который по месту жительства организовал помещение по выращиванию наркосодержащих растений. В ходе осмотра квартиры обнаружены и изъяты кусты конопли, оборудование для ее выращивания, приспособления для курения, разовая доза марихуаны.

Мужчина пояснил, что выращивал наркотик для личного потребления. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков. А вот этого мужчину столичные стражи порядка задержали на квартире, арендованной специально для хранения и фасовки наркотиков. Он не сопротивлялся и сразу признал вину. 30-летнему минчанину грозит до 20 лет лишения свободы.

Сегодня был задержан сотрудниками милиции, потому что я привез из России наркотик мефедрон и должен был расфасовать и разложить его на территории Минска и области. Задержанный по той же статье 32-летний житель Московского района Минска наркотовары развозил исключительно в пределах столицы. Мужчина работал курьером службы доставки еды. Как говорится, совмещал приятное с полезным.

Константин Блажей, начальник криминальной милиции Московского РУВД Минска:

Мужчина по заданию наркомаркета получал крупные партии наркотика, делил на более мелкие дозы и раскладывал по тайникам. Известно, что задержанный привлекался к уголовной ответственности за кражу. В отношении минчанина возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств. Более 2 кг психотропов изъяли оперативники у 28-летней иностранки

Аналогичное производство открыто в отношении 28-летней иностранки. Больше двух килограммов психотропов оперативники вместе с кинологами обнаружили в тайниках на съемной квартире, где фигурантка проживала с пятилетним сыном. Молодая мать под видом прогулок с ребенком делала закладки в парках и лесополосах белорусской столицы.

А вот эти фото с закладками Альфа-ПВП и мефедрона сделаны уже в Орше. Столичные правоохранители и их местные коллеги задержали молодую пару.