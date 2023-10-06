Дзермант: Украина – это ресурс, мясо, инструмент США в борьбе с Россией, Беларусью и Китаем

Алексей Дзермант, политолог:

Американцы завязли в конфликте. Перелома для них не наступает в их пользу. Россия держит рубежи свои, успешно обороняется, контратакует на определенных направлениях. Американцы в эту топку все вкидывают и вкидывают деньги и вооружения, а результата все нет. Естественно, все больше и больше политиков в Америке и среди обычных людей бытует вопрос: а сколько это может продолжаться? Поэтому да, эти все мероприятия начинают бить по рейтингу правящей верхушки и Байдена, и в целом Демократической партии. Поэтому им крайне важно хоть какой-то успех продемонстрировать или хотя бы его видимость. И они готовы пожертвовать такими фигурами, как Зеленский, если не будет никакого успеха.

Григорий Азаренок, СТВ:

Тем более это клиентела английская.

Алексей Дзермант:

Английская. Черт его знает какая, кому он там уже продал свою душу. Это, наверное, в аду будут разбираться. А важно то, что идут сигналы: ты, Зеленский, не думай выборы отменять под сурдинку военного времени. Это раз. А второе – ты, Зеленский, не думай, что ты можешь победить. Потому что могут появиться и другие, якобы более решительные политики или военные, кого они там достанут из-за пазухи, из этого чертового кармашка. Посмотрим. Но, во всяком случае, это четкий сигнал элиткам Украины, клики Зеленского, что он не имеет никакой индульгенции. Его могут выкинуть, как прокладку ненужную, и поставить кого-то другого, более удобного человека, на которого даже в случае неудачи все спишут. И спишут всю Украину и эту элитку. То есть предельно циничное отношение у американцев к этим людям, если их можно так назвать. Никакой там искренности, искренней поддержки, переживания за будущее Украины, украинского народа абсолютно нет. Это ресурс, это мясо, это инструмент в борьбе с Россией и Беларусью, и Китаем даже тоже. Поэтому будут расходовать без жалости, всех тянуть на убой. Вот такая реальная политика Запада и США.

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