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Турчин доложил Лукашенко об итогах встречи с литовскими и польскими перевозчиками

18 марта 2026 13:44
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Премьер-министр Беларуси Александр Турчин доложил Президенту об итогах встречи с литовскими и польскими перевозчиками и предложениях правительства по урегулированию ситуации с фурами с литовской регистрацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Об этом глава правительства сообщил журналистам в кулуарах по итогам заседания Президиума Совета Министров.

Турчин доложил Лукашенко об итогах встречи с литовскими и польскими перевозчиками-2

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Литовские и польские перевозчики письменно обратились к нашему Президенту с просьбой оказать содействие в разрешении сложившейся ситуации. Президент дал поручение правительству встретиться с ними и обсудить все вопросы. И вчера у нас состоялась продуктивная встреча. Фактически все присутствующие высказались, задали свои вопросы. Мы на них ответили. И, по итогам вчерашней встречи, правительство письменно доложило Президенту итоги и предложения, какие видит правительство в регулировании этой ситуации. И буквально сегодня с утра состоялся у меня разговор с главой государства, где я еще раз подробно обо всем доложил. Поэтому сегодня Президент обладает абсолютно всей информацией для того, чтобы принимать решение.

Турчин доложил Лукашенко об итогах встречи с литовскими и польскими перевозчиками-4

Зарубежные перевозчики фактически брошены на произвол судьбы своими правительствами. Из-за политически мотивированных решений собственных властей, включая ограничения на транзит и закрытие пунктов пропуска, около тысячи грузовиков с литовской регистрацией оказались заблокированы и лишены возможности полноценно работать на привычных направлениях. Белорусская сторона на протяжении четырех месяцев многократно пыталась решить проблему с фурами с литовской регистрацией политико-дипломатическими способами, но Вильнюс не шел на диалог.

Литовское правительство несговорчиво и не идет на контакт – Секрета о ситуации с фурами. Подробности.

# Александр Лукашенко # Александр Турчин # Беларусь-Литва

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