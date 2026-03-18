Турчин доложил Лукашенко об итогах встречи с литовскими и польскими перевозчиками

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Литовские и польские перевозчики письменно обратились к нашему Президенту с просьбой оказать содействие в разрешении сложившейся ситуации. Президент дал поручение правительству встретиться с ними и обсудить все вопросы. И вчера у нас состоялась продуктивная встреча. Фактически все присутствующие высказались, задали свои вопросы. Мы на них ответили. И, по итогам вчерашней встречи, правительство письменно доложило Президенту итоги и предложения, какие видит правительство в регулировании этой ситуации. И буквально сегодня с утра состоялся у меня разговор с главой государства, где я еще раз подробно обо всем доложил. Поэтому сегодня Президент обладает абсолютно всей информацией для того, чтобы принимать решение.