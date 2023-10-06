Лучших работников культуры поздравили в Большом театре Беларуси

Новости Беларуси. Лучших работников культуры чествуют в преддверии профессионального праздника. Торжественная церемония сегодня, 6 октября, прошла в Большом театре Беларуси. Грамотами, благодарностями и другими наградами отметили 70 человек со всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно в Беларуси организуют свыше полумиллиона концертов, спектаклей, экскурсий и других мероприятий. И труд тысяч людей, которые не только сохраняют, но и приумножают национальные ценности. В 2023 году праздничный концерт был посвящен не только профессиональному празднику. Юбилей готовится отметить Министерство культуры Беларуси. В этом году ему исполняется 70 лет.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Мы с одной стороны являемся барьером по недопущению всякого деструктивизма на территорию нашего государства, общества. А с другой стороны мы, безусловно, на основе наших традиций, нашей культуры, нашего наследия говорим о значимости великой истории нашей страны. И об этом говорим во всеуслышание.

Владимир Громов, народный артист Беларуси:

Делать из человека прекрасное существо, прекрасного человека – мне кажется, как раз таки наша прямая обязанность. То, чему мы посвящаем свою жизнь.

Татьяна Филимонова, председатель Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма:

Наша страна имеет такую богатую, красивую, замечательную и неповторимую культуру. А это все заслуга непосредственно вот этих людей, которые свою жизнь посвятили служению национальной культуре.