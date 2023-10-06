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Лучших работников культуры поздравили в Большом театре Беларуси

06 октября 2023 17:20
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Новости Беларуси. Лучших работников культуры чествуют в преддверии профессионального праздника. Торжественная церемония сегодня, 6 октября, прошла в Большом театре Беларуси. Грамотами, благодарностями и другими наградами отметили 70 человек со всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучших работников культуры поздравили в Большом театре Беларуси-1

Ежегодно в Беларуси организуют свыше полумиллиона концертов, спектаклей, экскурсий и других мероприятий. И труд тысяч людей, которые не только сохраняют, но и приумножают национальные ценности. В 2023 году праздничный концерт был посвящен не только профессиональному празднику. Юбилей готовится отметить Министерство культуры Беларуси. В этом году ему исполняется 70 лет.

Лучших работников культуры поздравили в Большом театре Беларуси-4

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Мы с одной стороны являемся барьером по недопущению всякого деструктивизма на территорию нашего государства, общества. А с другой стороны мы, безусловно, на основе наших традиций, нашей культуры, нашего наследия говорим о значимости великой истории нашей страны. И об этом говорим во всеуслышание.

Лучших работников культуры поздравили в Большом театре Беларуси-7

Владимир Громов, народный артист Беларуси:
Делать из человека прекрасное существо, прекрасного человека – мне кажется, как раз таки наша прямая обязанность. То, чему мы посвящаем свою жизнь.

Лучших работников культуры поздравили в Большом театре Беларуси-10

Татьяна Филимонова, председатель Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма:
Наша страна имеет такую богатую, красивую, замечательную и неповторимую культуру. А это все заслуга непосредственно вот этих людей, которые свою жизнь посвятили служению национальной культуре.

Лучших работников культуры поздравили в Большом театре Беларуси-13

Профессиональный праздник работники культуры, а их в Беларуси более 40 тысяч, отметят уже в воскресенье, 8 октября.

# Государственная политика в области культуры # общество # Анатолий Маркевич # Владимир Громов # Татьяна Филимонова # Фотофакт

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