От компонентов к готовой таблетке – как производят лекарственные препараты на новом заводе в Несвиже

Сильные регионы – сильная экономика. Инициатива «Один район – один проект» открывает дополнительные возможности для равномерного развития. Старт для бизнеса простой и быстрый с господдержкой. Так, в Минской области запланирована реализация свыше 50 инвестпроектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 32 из них уже введены в строй. Самым масштабным стал новый фармацевтический завод в Несвиже.

Высокие стандарты, качественные препараты и полный цикл контроля. Производственный цех фармацевтической компании в Несвиже напоминает лабораторию: минимум лишних движений, максимум автоматизации и строгий климат-контроль. Все начинается с поступления сырья.

Евгений Савчик, технолог фармацевтической компании:

Сырье проходит входной контроль и только после прохождения входного контроля и получения положительного результата оно поступает в производство. Очень важным является производственный микроклимат, при какой влажности, температуре осуществляются техпроцесс, особенно там, где есть контакт с открытым продуктом.

После начинается интересный процесс рождения таблетки. В линейке продукции более 30 наименований лекарственных препаратов. Первая остановка – просеивание и измельчение компонентов. После все отправляется в смесители, где по строгой рецептуре соединяются активные фармацевтические субстанции со вспомогательными веществами. На этом этапе рождается так называемый полупродукт – масса, готовая к дальнейшей обработке.