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От компонентов к готовой таблетке – как производят лекарственные препараты на новом заводе в Несвиже

18 марта 2026 14:13
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Сильные регионы – сильная экономика. Инициатива «Один район – один проект» открывает дополнительные возможности для равномерного развития. Старт для бизнеса простой и быстрый с господдержкой. Так, в Минской области запланирована реализация свыше 50 инвестпроектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 32 из них уже введены в строй. Самым масштабным стал новый фармацевтический завод в Несвиже.

О том, как на предприятии налаживают импортозамещение – материал Дарья Авсюк.

От компонентов к готовой таблетке – как производят лекарственные препараты на новом заводе в Несвиже-2

Высокие стандарты, качественные препараты и полный цикл контроля. Производственный цех фармацевтической компании в Несвиже напоминает лабораторию: минимум лишних движений, максимум автоматизации и строгий климат-контроль. Все начинается с поступления сырья.

От компонентов к готовой таблетке – как производят лекарственные препараты на новом заводе в Несвиже-4

Евгений Савчик, технолог фармацевтической компании: 
Сырье проходит входной контроль и только после прохождения входного контроля и получения положительного результата оно поступает в производство. Очень важным является производственный микроклимат, при какой влажности, температуре осуществляются техпроцесс, особенно там, где есть контакт с открытым продуктом.

После начинается интересный процесс рождения таблетки. В линейке продукции более 30 наименований лекарственных препаратов. Первая остановка – просеивание и измельчение компонентов. После все отправляется в смесители, где по строгой рецептуре соединяются активные фармацевтические субстанции со вспомогательными веществами. На этом этапе рождается так называемый полупродукт – масса, готовая к дальнейшей обработке.

От компонентов к готовой таблетке – как производят лекарственные препараты на новом заводе в Несвиже-6

Антон Заянчиковский, начальник производственного цеха фармацевтической компании:
После получения первичного полупродукта производится отбор проб, который отправляется в лабораторию. После получения соответствующего анализа лекарственный препарат, полупродукт проходит уже на следующую стадию.

От компонентов к готовой таблетке – как производят лекарственные препараты на новом заводе в Несвиже-8

Здесь она отправляется на таблетирование или капсулирование. На предприятии установлено свыше 10 единиц современного оборудования для минимизации контактов человека с открытым продуктом.

От компонентов к готовой таблетке – как производят лекарственные препараты на новом заводе в Несвиже-10

Финальный этап – упаковка и фасовка. И здесь тоже большая часть процесса автоматизирована. Готовая продукция проходит финальный контроль. Он включает в себя самые разные показатели: растворение, внешний вид, масса таблеток, однородность дозирования и микробиологические показатели. Продукция предприятия поставляется как на внутренний рынок, так и за его пределы.

Подробнее смотрите в видео.

# Белорусские лекарства

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