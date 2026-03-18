От компонентов к готовой таблетке – как производят лекарственные препараты на новом заводе в Несвиже
Сильные регионы – сильная экономика. Инициатива «Один район – один проект» открывает дополнительные возможности для равномерного развития. Старт для бизнеса простой и быстрый с господдержкой. Так, в Минской области запланирована реализация свыше 50 инвестпроектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 32 из них уже введены в строй. Самым масштабным стал новый фармацевтический завод в Несвиже.
О том, как на предприятии налаживают импортозамещение – материал Дарья Авсюк.
Высокие стандарты, качественные препараты и полный цикл контроля. Производственный цех фармацевтической компании в Несвиже напоминает лабораторию: минимум лишних движений, максимум автоматизации и строгий климат-контроль. Все начинается с поступления сырья.
Евгений Савчик, технолог фармацевтической компании:
Сырье проходит входной контроль и только после прохождения входного контроля и получения положительного результата оно поступает в производство. Очень важным является производственный микроклимат, при какой влажности, температуре осуществляются техпроцесс, особенно там, где есть контакт с открытым продуктом.
После начинается интересный процесс рождения таблетки. В линейке продукции более 30 наименований лекарственных препаратов. Первая остановка – просеивание и измельчение компонентов. После все отправляется в смесители, где по строгой рецептуре соединяются активные фармацевтические субстанции со вспомогательными веществами. На этом этапе рождается так называемый полупродукт – масса, готовая к дальнейшей обработке.
Антон Заянчиковский, начальник производственного цеха фармацевтической компании:
После получения первичного полупродукта производится отбор проб, который отправляется в лабораторию. После получения соответствующего анализа лекарственный препарат, полупродукт проходит уже на следующую стадию.
Здесь она отправляется на таблетирование или капсулирование. На предприятии установлено свыше 10 единиц современного оборудования для минимизации контактов человека с открытым продуктом.
Финальный этап – упаковка и фасовка. И здесь тоже большая часть процесса автоматизирована. Готовая продукция проходит финальный контроль. Он включает в себя самые разные показатели: растворение, внешний вид, масса таблеток, однородность дозирования и микробиологические показатели. Продукция предприятия поставляется как на внутренний рынок, так и за его пределы.
Подробнее смотрите в видео.