Санеи рассказал, к чему может привести конфликт в Иране

Григорий Азарёнок, СТВ:

И мировая торговля, и мировая логистика, и энергоресурсы, вопрос обеспечения едой, все это сейчас под очень большой опасностью из-за действий Израиля и Соединенных Штатов. Как может дальше разрастаться этот пожар?

Алиреза Санеи, посол Ирана в Беларуси:

Как раз наш покойный верховный духовный лидер до того, как мученически погиб, он сказал о том, что если в этот раз нападут на нас, это не будет просто война между Ираном и Израилем или война между Ираном и США, это будет региональная война, поскольку они сами привыкли всегда блефовать. Они думали, что мы так же делаем. Мы видели, что так и произошло, и сейчас это можно назвать региональной войной. Если эта война будет еще продолжаться, тогда нужно ожидать новых последствий и расширения зоны действия этих конфликтов в других регионах. Многие из известных личностей, политологов, экспертов со всего мира говорят, если не будет контролироваться то, что сейчас происходит, может начаться Третья мировая война.

Скорее всего, здесь американцы попали в капкан из-за Нетаньяху и из-за его подстрекательства. Я уверен, что они не рассчитывали на такие большие последствия. Неоднократно наши высокопоставленные лица, наши вооруженные силы предупреждали, что в этот раз США или Израиль начнут войну. Но закончить они ее больше не смогут. Мы сейчас показали, что мы будем использовать любые средства, любое вооружение для защиты себя. Больше у нас нет никаких красных линий.

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