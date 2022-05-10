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«Мамой вы мне никогда не станете». Как невестка должна называть свекровь?

10 мая 2022 14:10
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Семейные войны. Многие, кто пробовал создать семью, сталкивался с проблемой – родителями своей второй половинки, которые вечно суют свой нос куда не надо. О том, как найти управу на не в меру властных тещ и свекровей, можно ли с ними дружить и надо ли это делать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Вообще как вы относитесь к тому, что раньше, я помню, в советские времена, может, еще раньше было принято – невестка должна была называть свою свекровь мамой. Прямо обязана была.  

«Мамой вы мне никогда не станете». Как невестка должна называть свекровь?-1

Александра Груздева, певица, телеведущая:  
Подождите, а где это сказано, что прямо была обязана?  

Наталья Надольская:  
Это негласное, скажем так. Понятно, что в кодексах это не прописывается.  

«Мамой вы мне никогда не станете». Как невестка должна называть свекровь?-4

Виктория Гайдукевич, считает, что ее невестка – мегера:  
Это признак уважения.  

Александра Груздева:  
Меня попросила после свадьбы: «Сейчас называй, пожалуйста, мамой». Я говорю: «Извините, пожалуйста, но мамой вы мне никогда не станете. У меня есть одна мама, вы – не мама».  

«Первый шаг всегда делает тот, кто умнее». Как решать конфликты в семье – подробнее здесь.  

# Брак и семья # общество # Наталья Надольская # Александра Груздева # Виктория Гайдукевич # Фотофакт

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