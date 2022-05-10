«Мамой вы мне никогда не станете». Как невестка должна называть свекровь?

Семейные войны. Многие, кто пробовал создать семью, сталкивался с проблемой – родителями своей второй половинки, которые вечно суют свой нос куда не надо. О том, как найти управу на не в меру властных тещ и свекровей, можно ли с ними дружить и надо ли это делать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вообще как вы относитесь к тому, что раньше, я помню, в советские времена, может, еще раньше было принято – невестка должна была называть свою свекровь мамой. Прямо обязана была.