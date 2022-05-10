«Мамой вы мне никогда не станете». Как невестка должна называть свекровь?
Семейные войны. Многие, кто пробовал создать семью, сталкивался с проблемой – родителями своей второй половинки, которые вечно суют свой нос куда не надо. О том, как найти управу на не в меру властных тещ и свекровей, можно ли с ними дружить и надо ли это делать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вообще как вы относитесь к тому, что раньше, я помню, в советские времена, может, еще раньше было принято – невестка должна была называть свою свекровь мамой. Прямо обязана была.
Александра Груздева, певица, телеведущая:
Подождите, а где это сказано, что прямо была обязана?
Наталья Надольская:
Это негласное, скажем так. Понятно, что в кодексах это не прописывается.
Виктория Гайдукевич, считает, что ее невестка – мегера:
Это признак уважения.
Александра Груздева:
Меня попросила после свадьбы: «Сейчас называй, пожалуйста, мамой». Я говорю: «Извините, пожалуйста, но мамой вы мне никогда не станете. У меня есть одна мама, вы – не мама».
«Первый шаг всегда делает тот, кто умнее». Как решать конфликты в семье – подробнее здесь.