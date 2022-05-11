«Всегда у нас эти праздники носят тематический характер». Вот как в Любани готовятся к экзаменам и выпускному

Новости Беларуси. В 2022 году учреждения образования Минской области закончат более 20 тысяч школьников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Свыше 7 000 из них – 11-классники.

На золотую медаль в области претендуют около 600 учеников. Больше всего в Молодечненском, Борисовском и Солигорском районах. Сейчас ребята активно готовятся к сдаче экзаменов и централизованного тестирования. Параллельно в школах разрабатывают сценарии торжественного вечера, репетируют традиционный выпускной вальс.

Милана Сечко, ученица средней школы № 3: Выпускники уже на протяжении двух лет высаживают аллею туй, и я думаю, что мы не исключение. Чем ближе, тем волнительнее становится. Казалось, недавно только мы пришли в 1 класс, а уже конец учебного года, и как-то даже не верится.

Ирина Немальцева, директор средней школы № 3:

Всегда у нас эти праздники носят тематический характер, и интрига сохраняется до последнего. То есть это интересный сюрприз не только для выпускников, но и для гостей и их родителей.

Последний звонок в области прозвенит 30 мая, далее ребят ждут выпускные экзамены. Они пройдут с 1 по 9 июня.