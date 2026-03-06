Григорий Азарёнок, СТВ:

Уважаемый господин посол, вы встречались с Президентом нашей страны Александром Григорьевичем Лукашенко. Он открыто назвал это нападение вероломным. Он выразил свои чувства, свои соболезнования от имени всего белорусского народа, от имени его лично, что он не приемлет войну, что он не приемлет такие террористические и подлые действия. Понятно, что встреча носила закрытый характер, но как вы почувствовали эмоции и позицию Александра Лукашенко?

Алиреза Санеи, посол Ирана в Беларуси:

Да, у меня состоялась встреча с уважаемым Президентом Республики Беларусь господином Александром Григорьевичем Лукашенко. Эту встречу можно оценить как позитивную и положительную. Я на встрече с господином Лукашенко отметил, что как раз через несколько дней, в марте, будет уже три года с недавнего визита Александра Григорьевича в Исламскую Республику Иран в марте 2023 года. В то время уважаемый Президент Беларуси встретился с нашим верховным духовным лидером, когда находился в Иране, и я также находился там. Я был на той встрече. На встрече с уважаемым Президентом Беларуси.

Он напомнил мне, как он относился к нашему духовному лидеру, Какие эмоции были у него, что он чувствовал, как он уважал нашего лидера и насколько он возмущен этими зверскими действиями и нападением на Исламскую Республику Иран. Уважаемый Президент Лукашенко также подчеркнул, что он и Беларусь полностью поддерживают иранскую позицию, поддерживает то, что вооруженные силы Ирана твердо и решительно отвечают. Также он заявил о том, что Беларусь готова помогать Исламской Республике Иран, если необходима любая помощь Ирану.

В ответ на его добрые, теплые слова я сказал, что друзья познаются в беде. От независимых личностей, как уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко, от независимых стран, как Республика Беларусь, ожидается, что они выразят свою личную независимую позицию. Господин Лукашенко напомнил, что у него было три встречи с нашим духовным лидером в прошлом, и он очень глубоко тронут гибелью, мученической смертью нашего лидера. Он еще раз напомнил, насколько он уважал его и относился к нему хорошо.

Он был возмущен убийством религиозного лидера Ирана. Это 85-летний человек, он не только лидер в Иране, но он и лидер мусульман, шиитов во всем мире, которые составляют более 300 миллионов человек. Я чувствовал и ощущал его боль, то, что он расстроен и возмущен происходящим, и я прочувствовал, что у него сложились очень теплые и хорошие отношения с нашим лидером. Даже сама встреча с послом Ирана в такой ситуации является очень резонансным и большим посланием миру, что Иран не один и что Беларусь поддерживает иранский народ.

За этот короткий период после этой встречи я сразу понял и ощутил, насколько эта встреча имела позитивный результат в наших отношениях. Очень важно, что Президент на той встрече отметил, что это не символическая встреча и не протокольная.

Читайте также:

Лазуткин о «стратегическом» плане США по Ирану: хотели три дня – получат два года войны

Дзермант: это священная миссия – ценить и защищать наших женщин

Дзермант объяснил, почему Лукашенко нравится женщинам