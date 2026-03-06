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В Республиканском центре конного спорта и коневодства за награды спорят представители конкура

06 марта 2026 18:30
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В Ратомке вновь многолюдно. В Республиканском центре конного спорта и коневодства за награды спорят представители конкура, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Параллельно проходят чемпионат Беларуси и открытые республиканские соревнования. В заявочных протоколах значатся более 160 пар.

С подробностями – Юлия Силипицкая.

В Республиканском центре конного спорта и коневодства за награды спорят представители конкура -2

На малых высотах 100 и 115 метров соревновались молодые всадники и молодые лошади, которых растят сами спортсмены. Алексей Сацук выставил на этом турнире семь своих парнокопытных воспитанников. Победу ему принесла Лидия. 

В Республиканском центре конного спорта и коневодства за награды спорят представители конкура -4

Алексей Сацук, победитель турнира:
Только 6 лет исполнилось. Эта программа в качестве больше тренировки. Ну и, конечно, же, так как это спорт, нужно стремиться побеждать. Чемпионат Беларуси очень важен, особенно в закрытом помещении, потому что у нас всего три основных старта это зимний чемпионат, летний чемпионат основной и Кубок Доватора. В них можно набирать очки и попадать в команду сборной Республики Беларусь.

Далее смотрите в видео.

# Спортивные соревнования # Конный спорт

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