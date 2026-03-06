В Республиканском центре конного спорта и коневодства за награды спорят представители конкура

На малых высотах 100 и 115 метров соревновались молодые всадники и молодые лошади, которых растят сами спортсмены. Алексей Сацук выставил на этом турнире семь своих парнокопытных воспитанников. Победу ему принесла Лидия.

Алексей Сацук, победитель турнира:

Только 6 лет исполнилось. Эта программа – в качестве больше тренировки. Ну и, конечно, же, так как это спорт, нужно стремиться побеждать. Чемпионат Беларуси очень важен, особенно в закрытом помещении, потому что у нас всего три основных старта – это зимний чемпионат, летний чемпионат основной и Кубок Доватора. В них можно набирать очки и попадать в команду сборной Республики Беларусь.