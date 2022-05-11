«Какого она достатка, одного ли с нами уровня?» Вот как белоруска выбирала жён сыновьям и что из этого получилось
Семейные войны. Многие, кто пробовал создать семью, сталкивался с проблемой – родителями своей второй половинки, которые вечно суют свой нос куда не надо. О том, как найти управу на не в меру властных тещ и свекровей, можно ли с ними дружить и надо ли это делать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Виктория Гайдукевич, считает, что ее невестка – мегера:
У меня два старших сына очень хорошо, удачно женились. Очень хорошие семьи и девочки. Я выбирала их сама. Я приверженица восточного типа семьи.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Ничего себе, ваши сыновья охотно соглашались?
Виктория Гайдукевич:
Да, они согласились.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Ведь в восточных странах такой подход...
Юлия Самусенко:
Это вообще нормально.
Виктория Гайдукевич:
Очень рациональный подход. У нас славян тоже был такой же подход издавна, но, к сожалению, мы это утратили.
Юлия Алешковская, церемониймейстер:
Нет, не утратили, модернизируем.
Виктория Гайдукевич:
Мы ищем компромиссы, которые нам не нужны, и у нас разваливаются семьи. А в восточных семьях девочку – она начала что-то понимать – готовят, что она будет невесткой, войдет в семью, примет законы и традиции той семьи.
Юлия Самусенко:
Все-таки как у вас? Какая у вас история конфликта?
Виктория Гайдукевич:
Старшим детям я выбрала невесток сама. Они живут очень хорошо. А третий у меня решил проявить себя и выбрал сам. Я ему тоже подобрала девочку хорошую. Он ушел в армию, пришел уже с женой.
Юлия Самусенко:
Как ищете вообще?
Виктория Гайдукевич:
У знакомых. У нас большой круг общения.
Наталья Надольская:
Свахи, наверное?
Виктория Гайдукевич:
Да, свахи. Я смотрю, какая девочка, из какой она семьи, как себя ведет, готова к семейной жизни. Почему нет? Разве это плохо? Какого она достатка, одного ли с нами уровня?
Наталья Надольская:
Вы как-то ваш выбор заранее обсуждали с сыновьями или просто ставили перед фактом?
Виктория Гайдукевич:
Конечно, никто не ведет на поводке, аркане, не заставляет жениться. Почему нет, если симпатичная, молодая девчонка? Если она будет поддерживать семью, почему не жениться? Любовь приходит.
Надежда Цыркун, психолог:
Какие характеристики должны быть у вашей потенциальной невестки?
Виктория Гайдукевич:
В первую очередь она должна быть нацелена на долгий брак. Не так: «Не понравится – разведусь». Многие так девчонки говорят. Не понравится, не получится – мы разведемся. Один и на всю жизнь. В семье бывают плюсы и минусы.
Юлия Алешковская:
Финансовый статус был озвучен.
Виктория Гайдукевич:
Обязательно.
Юлия Алешковская:
Одного сословия?
Виктория Гайдукевич:
Да.
Надежда Цыркун:
А если это будет сословие выше, чем у вас?
Юлия Алешковская:
То, извините, не подходит.
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