«Какого она достатка, одного ли с нами уровня?» Вот как белоруска выбирала жён сыновьям и что из этого получилось

Семейные войны. Многие, кто пробовал создать семью, сталкивался с проблемой – родителями своей второй половинки, которые вечно суют свой нос куда не надо. О том, как найти управу на не в меру властных тещ и свекровей, можно ли с ними дружить и надо ли это делать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Виктория Гайдукевич, считает, что ее невестка – мегера:

У меня два старших сына очень хорошо, удачно женились. Очень хорошие семьи и девочки. Я выбирала их сама. Я приверженица восточного типа семьи. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Ничего себе, ваши сыновья охотно соглашались? Виктория Гайдукевич:

Да, они согласились. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Ведь в восточных странах такой подход... Юлия Самусенко:

Это вообще нормально. Виктория Гайдукевич:

Очень рациональный подход. У нас славян тоже был такой же подход издавна, но, к сожалению, мы это утратили.

Юлия Алешковская, церемониймейстер:

Нет, не утратили, модернизируем. Виктория Гайдукевич:

Мы ищем компромиссы, которые нам не нужны, и у нас разваливаются семьи. А в восточных семьях девочку – она начала что-то понимать – готовят, что она будет невесткой, войдет в семью, примет законы и традиции той семьи. Юлия Самусенко:

Все-таки как у вас? Какая у вас история конфликта? Виктория Гайдукевич:

Старшим детям я выбрала невесток сама. Они живут очень хорошо. А третий у меня решил проявить себя и выбрал сам. Я ему тоже подобрала девочку хорошую. Он ушел в армию, пришел уже с женой. Юлия Самусенко:

Как ищете вообще?

Виктория Гайдукевич:

У знакомых. У нас большой круг общения. Наталья Надольская:

Свахи, наверное? Виктория Гайдукевич:

Да, свахи. Я смотрю, какая девочка, из какой она семьи, как себя ведет, готова к семейной жизни. Почему нет? Разве это плохо? Какого она достатка, одного ли с нами уровня? Наталья Надольская:

Вы как-то ваш выбор заранее обсуждали с сыновьями или просто ставили перед фактом? Виктория Гайдукевич:

Конечно, никто не ведет на поводке, аркане, не заставляет жениться. Почему нет, если симпатичная, молодая девчонка? Если она будет поддерживать семью, почему не жениться? Любовь приходит.