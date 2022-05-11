«Он сидел на моей шее вместе с тобой». За что свекровь не выносит невестку и есть ли пути примирения?

Семейные войны. Многие, кто пробовал создать семью, сталкивался с проблемой – родителями своей второй половинки, которые вечно суют свой нос куда не надо. О том, как найти управу на не в меру властных тещ и свекровей, можно ли с ними дружить и надо ли это делать, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Мне интересно разобраться в истории конфликта. Почему вы конфликтуете со своей невесткой? «Он ее привез из армии уже как жену». Невестка начала устанавливать свои порядки

Виктория Гайдукевич, считает, что ее невестка – мегера:

Он лег в лазарет. Был он в армии, познакомился там с медсестрой. Он ее привез из армии уже как жену. Естественно, там хорошо пожившая женщина. Во-первых, она его старше. Уже не первый раз у нее брак. Она старше его на семь лет. Она пришла со своим одним чемоданчиком жить к нам и сразу начала устанавливать свои порядки. Юлия Самусенко:

А какие свои порядки? Я лично пока ничего такого конкретного, катастрофического не услышала. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Скажите, она была первая невестка, которая пришла к вам жить? У вас же еще два сына. Виктория Гайдукевич, свекровь:

Они все живут отдельно. Наталья Надольская:

Они жили отдельно. Может быть, в этом была природа конфликта, что он привел невестку к вам в дом? Виктория Гайдукевич, свекровь:

Может быть.

Надежда Цыркун, психолог:

А какую комнату вы выделили им – самую маленькую или самую большую? Виктория Гайдукевич, свекровь:

У них две комнаты.

Юлия Алешковская, церемониймейстер:

А зачем он привел ее к вам? Виктория Гайдукевич, свекровь:

Потому что мы не хотели покупать ему квартиру. Юлия Алешковская:

А снять? Самостоятельно не мог принять решение? Виктория Гайдукевич, свекровь:

Не захотел. Он работает один. Она одно время не работала, жила за его счет. В доме абсолютно ничего не делается. Не хочу, чтобы в моем доме жил чужой человек. Свекровь не потерпела невестку на своей территории Наталья Надольская:

Вы знаете, у меня сын и две дочери. Значит, я потенциально будущая свекровь и теща. Лично мне трудно представить, что мой сын приведет в дом девушку, пусть даже она будет очень хорошая. Скажет: «Она здесь будет жить». Мне кажется, у меня будет диссонанс. Потому что я не хочу, чтобы в моем доме жил чужой мне человек.

Александра Груздева, певица, телеведущая:

Со своим характером вы не позволите. Лично я знаю, что если мой сын, когда он вырастет, приведет – я говорю: «Дорогой мой, купи квартиру, снимай, живите». Нужно очень хитро, ласково, интеллигентно. Я знаю, что у меня будет. Я уже сейчас начинаю любить свою невестку. Наталья Надольская:

Я понимаю Викторию в чем – начался конфликт с того, что сын не захотел жить со своей женой на отдельной территории. Так бы она вам была хороша эта невестка, если бы вы с ней общались на расстоянии? Виктория Гайдукевич, свекровь:

Я вам хочу сказать, что мы своим детям старшим на свадьбу купили квартиры. Потому что нам понравились их выбор, их жены – пожалуйста. Надежда Цыркун:

На кого оформили договор? Виктория Гайдукевич, свекровь:

На сына, естественно. Надежда Цыркун:

А подарок написали им обоим? Виктория Гайдукевич, свекровь:

Нет, подарок сыну. Наталья Надольская:

Подождите, мне кажется, все логично. Сын пошел против воли родителей. Они отказались покупать ему квартиру. Раз они отказались покупать квартиру, он привел жену к ним домой – вот вам конфликт. Виктория Гайдукевич, свекровь:

Были временные трудности. Она не работала. Юлия Алешковская:

Подождите, а в чем конфликт? Психолог должен меня, наверное, поддержать. Нужно свои рамки четко выставлять. То есть, например, вы не хотите, чтобы ваш сын приводил невестку к себе – вы должны обозначить ему свою позицию. Получается что? Кто виноват? Виктория Гайдукевич, свекровь:

Я выгнать тоже могу на улицу. Они сейчас живут отдельно. Все-таки я их смогла выгнать. Надежда Цыркун:

Вы не любите. Виктория Гайдукевич, свекровь:

Я ее все-равно не люблю. Юлия Самусенко:

Причина все-таки не в одной территории. Мечется между двух огней. Жена или мама?

Александра Груздева:

Скажите, она красивая? Виктория Гайдукевич, свекровь:

Нормальная, симпатичная. Александра Груздева:

Ни одна свекровь не полюбит некрасивую девушку. Виктория Гайдукевич, свекровь:

При чем тут это? У меня также невестки замечательные, симпатичные девушки. Юлия Алешковская:

Она может ее принять на самом деле либо нужно прорабатывать этот факт. Наталья Надольская:

Вы знаете, мне в такой ситуации всегда жалко мужчин почему-то. Потому что, мне кажется, он между двух огней мечется. Я уверена что ваш сын любит вас как маму и любит свою жену. Виктория Гайдукевич, свекровь:

Не собирается он с ней, хочет развестись. Она вцепилась в него и держит. Юлия Самусенко:

А почему вы думаете, что он собрался с ней развестись? Виктория Гайдукевич, свекровь:

Жалуется мне, приходит. Юлия Самусенко:

Прямо так и говорит, что я хочу развестись? Виктория Гайдукевич, свекровь:

Она не стирает. Он приходит ко мне, стирает у меня. Я утюжу ему одежду. Это не должен мужчина делать.

Валентина Груздева, певица, телеведущая:

А работает жена и муж? Виктория Гайдукевич, свекровь:

Она не работает, сидит дома и красит ногти целыми днями. «Не имеет права настоящий мужик приходить к мамочке под юбку и говорить о том, какие у него проблемы» Наталья Надольская:

Я знаю, что ваша невестка еще и стратег. Она строит козни, вынашивает какие-то планы. Это усложняет вам жизнь? В чем заключается ее стратегия? Виктория Гайдукевич, свекровь:

Усложняет жизнь. Понимаете, такие мелкие пакости. Я ей слово – она мне десять. Я ей говорю – она выдумывает всякую ерунду, настроила против меня соседей. С этими соседями она, кстати, подралась один раз даже. Наталья Надольская:

Она подралась с вашими соседями? Виктория Гайдукевич, свекровь:

Да, она конфликтный, ужасный человек. Виктория Гайдукевич, свекровь:

Я бы не позволила, дала бы сдачи. Юлия Самусенко:

Скажите, пожалуйста, через сына вы пробовали повлиять на невестку? Виктория Гайдукевич, свекровь:

А как на нее повлиять? Юлия Самусенко:

Через сына, то ест поговорить с ним. Надежда Цыркун:

Какой результат вы хотите получить от разговора? Поговорите: «Сын, скажи ей то-то и то-то». Александра Груздева:

Сын – маменькин сынок под юбкой. Виктория Гайдукевич, свекровь:

Он работает на двух работах. Валентина Груздева:

Это же мужчина приходит к маме и говорит, какие проблемы у него с женой. Не имеет права настоящий мужик приходить к мамочке под юбку и говорить о том, какие у него проблемы. Мама будет копить эту ненависть. Они потом помирятся, забудут, а мама не забудет. Наталья Надольская:

То есть надо просто разграничивать проблемы и личные проблемы в отношениях с женой. Александра Груздева:

Да, говорить только все хорошее. «Интимная сторона жизни». Насколько счастлив брак? Юлия Самусенко:

Надежда, что бы вы посоветовали в таком случае? Как поступать?

Надежда Цыркун:

Надо посмотреть сериал «Великолепный век» – это прямо один к одному. Наталья Надольская:

Очень популярный последнее время сериал. Надежда Цыркун:

Здесь есть, конечно, большая загадка. С мамой будет сын делиться. Сразу не надо вставать между сыном и мамой. Это бесполезная стратегия и тактика – неважно, тут я как специалист. Вопрос в другом – какие свои черты надо узнать в невестке? Виктория Гайдукевич, свекровь:

Нет там ничего. Вообще совершенно противоположный человек. Надежда Цыркун:

Я буду говорить как свекровь, что нет у меня. Сын-то выбирает похожую на маму. Наталья Надольская:

Давайте просто спросим: он счастлив? Виктория Гайдукевич, свекровь:

Несчастлив. Надежда Цыркун:

Вы не знаете, потому что у них есть такая интимная сторона жизни – сексуальная. Там может быть такое счастье, которого никакая мама дать не может. Виктория Гайдукевич, свекровь:

Только не держится на одном этом семья. Надежда Цыркун:

И без этого же никак. Виктория Гайдукевич, свекровь:

Должна быть гармония со всех сторон. Надежда Цыркун:

У них прекрасная гармония. Если мне кто-то не нравится – это не значит, что другой человек не будет счастлив. Невестка: «Здравствуйте, мама, моя дорогая и любимая!» Наталья Надольская:

Виктория, ваша история, конечно, вызывает бурю эмоций. Я думаю дальше будет еще жарче, потому что мы пригласили вашу невестку. У вас прекрасная возможность сказать ей все в лицо и, возможно выяснить ваши отношения, а может быть, и примириться. Юлия Самусенко:

Виктория, можно делиться своей историей.

Виктория Гайдукевич, не может найти общий язык со сверкровью:

Здравствуйте, мама, моя дорогая и любимая! Наталья Надольская:

Вы слышали или не слышали? Виктория Гайдукевич, невестка:

Слышала. Юлия Самусенко:

Вам вообще есть что рассказать в свое оправдание? Виктория Гайдукевич, невестка:

Есть что рассказать. Потому что, когда я узнала об этой передаче, я была удивлена, не скрою. Посмотрите на меня, пожалуйста, мама. Виктория Гайдукевич, свекровь:

Я насмотрелась уже, слава Богу. Виктория Гайдукевич, невестка:

Потому что практически все, что было сказано, это неправда либо это настолько преувеличенная правда, либо это правда только мамина. «Он пришел в медпункт, у нас завязались отношения». Знакомство по версии невестки Наталья Надольская:

Истина всегда где-то посередине. Расскажите нам вашу правду. Виктория Гайдукевич, невестка:

Мы познакомились с Вадиком, это мой муж, когда он служил, был срочником. Я была медсестрой. Он пришел в медпункт, у нас завязались отношения. На тот момент со своей девушкой он уже расстался. Виктория Гайдукевич, свекровь:

Не расстался, ездила она еще. Вы уже встречались, она еще ездить продолжала. Виктория Гайдукевич, невестка:

Может быть, она вам рассказывала, что она ездит. На самом деле девушка не ездила. Она его отправила в армию, проводила и пропала сразу же после того, как его туда отправила. Первая из претензий какая была – это то, что у меня есть ребенок от первого брака. Я была замужем, у меня мальчик. Сейчас семь [лет – прим. ред.]. Мама, не разобравшись в ситуации, решила, что я хочу пристроить своего ребенка, потому что пристроить мне его некуда. Я такая гулящая. Виктория Гайдукевич, свекровь:

Ты сама хочешь пристроиться, ты же уже пристроилась. Александра Груздева:

Виктория, а кто вы по гороскопу? Виктория Гайдукевич, невестка:

Змея. Виктория Гайдукевич, свекровь:

Водолей. Александра Груздева:

А вы кто? Виктория Гайдукевич, невестка:

Рак. Александра Груздева:

Рак – это золотые люди. Виктория Гайдукевич, невестка:

Слышите? Я – золотая женщина. «Это воинская часть, там одни мужчины». Невестка потеряла работу

Наталья Надольская:

Виктория, ваш будущий муж в какой момент рассказал вам о своей маме? В какой момент вы, может быть, насторожились и поняли, что взаимоотношения будут непростыми? Виктория Гайдукевич, невестка:

Муж мне рассказывал о ней практически с самого начала знакомства, о своей семье. Меня удивило очень, когда он сказал, что мы с ней похожи, нас зовут одинаково, мы тески. Наталья Надольская:

Надежда, это то, о чем мы с вами говорили. Надежда Цыркун:

Более того, я думала, что вы дочь, а не невестка. Потому что если мы два лица поставим рядом – это одно и то же лицо. Наталья Надольская:

Говорят же, что выбирают по образу мамы будущую жену. Надежда Цыркун:

Посмотрите: и брови, и глаза. Александра Груздева:

Нет, абсолютно разные люди, как небо и земля. Они совсем не похожи. Юлия Алешковская:

Ладно, они разные. Но они должны посмотреть и узнать свои черты. Наталья Надольская:

Будущий муж сказал, что вы очень похожи. Какие качества он привел? Виктория Гайдукевич, невестка:

Он говорил о том, что мы хорошо ведем быт. Настроены и нацелены на семью и мама моего мужа, и я. Потому что я очень переживаю за сына, мне важно каким он вырастет. Мы это обсуждали. Естественно, я же не могла скрыть тот факт, что у меня есть ребенок. Мой муж был готов его растить. Первая из претензий мамы, что я не хочу рожать детей. Дело в том что по маминому... Как сказать правильно? Не по просьбе, по ее каким-то курьезам я работу потеряла. Потому что мама начала на меня жаловаться, рассказывать, что там кругом одни мужчины. Естественно, это воинская часть, там одни мужчины по сути. Работу я в конце концов потеряла. Потеряла первую работу, вторую. Я смогла устроиться администратором в ночной клуб. Там тоже маму не устроило. Но быстро так работу не найти. «Вам не захотелось сбежать из этой семьи?» Вот как прошло первое знакомство

Юлия Самусенко:

Виктория, вы помните ваше первое знакомство с будущей свекровью? Виктория Гайдукевич, невестка:

Да, помню. Юлия Самусенко:

Расскажите о нем. Виктория Гайдукевич, невестка:

Мы приехали из другого города и нам нужно было остаться с ночевкой у родителей мужа, потому что это удобно. Приехала вся семья, мы познакомились – все было замечательно. Два старших сына со своими женами, дети – все хорошо. Ночью нас положили в разные комнаты с мужем. Тогда мы еще не были женаты. Я удивилась, но меня, в принципе, ничего особо не смутило, устроило, потому что это семья чужая, чужие правила. Я ночью просыпаюсь от того, что кто-то меня трогает за руку. Моя мама, любимая свекровь моим пальцем разблокирует мой телефон для того, чтобы проверить, не общаюсь ли я с мужчинами. Я открыла глаза и опешила. Юлия Алешковская:

Просто было интересно. Наталья Надольская:

После этого вам не захотелось сбежать из этой семьи либо настолько велика была любовь? Юлия Самусенко:

Мне кажется, сразу возникает вопрос к вашему мужу. То есть спросить у него, почему у мамы такое поведение? Как он может повлиять на нее, поговорить? Виктория Гайдукевич, невестка:

Я была в шоке. Я закрыла глаза, потому что не поняла, что произошло, открыла их снова. Мама никуда не делась. Она сказала, что у меня зазвонил ночью будильник и она его отключала. Почему моим пальцем – я не знаю. Виктория Гайдукевич, свекровь:

Не хотела будить тебя. Может, надо было разбудить? Юлия Самусенко:

Вы со своим мужем обсуждали взаимоотношения с вашей свекровью? Виктория Гайдукевич, невестка:

Обсуждали неоднократно. Юлия Самусенко:

Как он вообще на это реагирует? Что говорит? Виктория Гайдукевич, невестка:

Он очень любит маму и переживает. Юлия Самусенко:

Он не любит вас, получается? Надежда Цыркун:

Почему? Он любит маму. Как вы хотите, чтобы он маму не любил? «Затащила в ЗАГС и все». Дело дошло до свадьбы

Наталья Надольская:

Я вообще удивляюсь, как дело дошло до свадьбы, честно. Люди мои родные, как вы вообще поженились? При каких обстоятельствах получилось пожениться? Виктория Гайдукевич, невестка:

Мы просто уехали. Мы уехали и поженились. Наталья Надольская:

Виктория, расскажите, пожалуйста, как проходила свадьба в таких непростых условиях? Виктория Гайдукевич, невестка:

Свадьбы двух сыновей старших были прекрасны. Я видела их правда только на видео, потому что на вторую свадьбу нас не пригласили. Первый сын женился до того, как мы познакомились. На свадьбу второго мой муж не пошел, потому что запретили со мной приходить. Наша свадьба была забракована со стороны семьи моего мужа. Наталья Надольская:

Как факт забракована или сама церемония проведения? Виктория Гайдукевич, невестка:

Нет, как факт. Поэтому для того, чтобы расписаться, мы это сделали тайно. Мы просто пошли и расписались. Свадьбы у нас не было. Виктория Гайдукевич, свекровь:

Затащила в ЗАГС и все – так и скажи. Надежда Цыркун:

Как можно здравомыслящего человека затащить? Он любит ее. Юлия Алешковская:

Отношения с будущим мужем ничего не говорили о том, что это будет опасно? Виктория Гайдукевич, невестка:

Честно, мы даже об этом не задумывались первоначально. Я не думала, что такую важную роль может сыграть именно свекровь в конфликтах и проблемах внутри семьи. «Полгода он сидел на моей шее вместе с тобой». И опять квартирный вопрос Наталья Надольская:

Виктория, все бы хорошо, вы не первая пара, которая тайно сочетается браком. Вернее, не тайно, а без согласия родителей жениха. Ничего нового вы нам не рассказали. Но, как нам сказала Виктория, с чего начался конфликт, что вы пришли на их территорию жить. Почему вы это сделали? Вы знали, что мама непростая, характер непростой. Да, вы поженились тайно, идите, живите где-нибудь подальше от свекрови. Почему так встал остро квартирный вопрос? Виктория Гайдукевич, невестка:

Мы переехали в город, где жил у меня муж. Муж работал в автобусном парке, было все замечательно. Потом он решил сменить сферу деятельности и потерял работу, потому что об этом узнали. Виктория Гайдукевич, свекровь:

Ему сказали и полгода он сидел на моей шее вместе с тобой. Надежда Цыркун:

Подождите, захотел он самореализации. Виктория Гайдукевич, невестка:

Он хотел больше денег для того, чтобы у нас была возможность купить собственное жилье. Мы не смогли больше снимать квартиру. Уезжать из города нам не хотелось. Тогда родители предложили: «Почему бы вам не пожить у нас?» Тогда еще свекор был жив на тот момент. Наталья Надольская:

Я так понимаю, свекор все-таки предложил? Виктория Гайдукевич, невестка:

Свекор предложил. Свекровь была на тот момент молчаливо согласна. Мы переехали, прожили всего два месяца в их квартире. Надежда Цыркун:

Ребенок тоже жил? Виктория Гайдукевич, невестка:

Нет, мой ребенок жил с моими родителями на тот момент. Наталья Надольская:

Видно, решили не усугублять ситуацию. Надежда Цыркун:

Подождите, что значит усугублять? У вас семья и надо уже жить втроем. Ваши родители общаются с родителями супруга? Виктория Гайдукевич, невестка:

Нет. Надежда Цыркун:

А почему? Виктория Гайдукевич, невестка:

Потому что конфликт не только со мной, но и с родителями. Они общались один раз по телефону и этого было достаточно. Насолила так, чтобы глаза повылазили из орбит. Какие козни строили женщины друг другу Наталья Надольская:

Виктория, вы сказали, два месяца прожили вместе со свекровью. Это был вынужденный уход или вы заранее знали, что это будет ненадолго? Виктория Гайдукевич, невестка:

Это было заранее ненадолго. Мы изначально не планировали слишком долго задерживаться. То есть вопрос с работой должен был решиться буквально в течении нескольких месяцев и мы должны были съехать. Наталья Надольская:

Расскажите про эти два месяца. Что вы делали друг другу? Какие козни вы друг другу строили?

Виктория Гайдукевич, свекровь:

Почему ты обманываешь? Вы жили больше года. Какие два месяца? Виктория Гайдукевич, невестка:

Мы жили всего два месяца. Наталья Надольская:

Какие у вас, Виктория, воспоминания о совместной жизни? Виктория Гайдукевич, свекровь:

Отвратительные. Наталья Надольская:

Она пересолила вам борщ? Виктория Гайдукевич, свекровь:

Она пересаливала. Такой классический пример: я варю. Я же видела, даже видео есть, я тихонечко снимала. Она берет солонку, бах в кастрюлю. Выльет мое, что-то добавляла. Чаи какие-то нереальные. Виктория Гайдукевич, невестка:

Потому что покупать нужно не самое дешевое на базаре. Про борщ я вам скажу честно, пересолила. Не просто пересолила, а насолила так, чтобы, наверное, глаза повылазили из орбит. Потому что мой муж должен был прийти с работы, у меня был выходной день, я приготовила поесть. Приходит моя мама любимая и выливает все, что я приготовила, в унитаз. Александра Груздева:

Зачем? Виктория Гайдукевич, свекровь:

Вылила, потому что бурда была сварена. Бурда, понимаете? Мой сын так не ест. Юлия Самусенко:

С супом мы разобрались. Виктория, вы пытались найти общий язык с вашей свекровью? Надежда Цыркун:

Мама знает своего сына еще до рождения. Она знает каждый прыщичик, каждое пятнышко, каждый чих. Знает, что ему вот это – хорошо, а вот это – плохо. Наталья Надольская:

Никто не спорит. Имела ли она право поступать так неуважительно по отношению к Виктории? Виктория старалась, готовила. Хоть где – в каморке жить, но отдельно

Александра Груздева:

Если бы у меня была такая свекровь, как Виктория, я бы ни секунды не была с таким сыном. Наталья Надольская:

А любовь? Валентина Груздева:

Нет, сыну пришлось бы выбирать. Александра Груздева:

Мама – пожалуйста, но я должна быть на первом месте. Юлия Самусенко:

Простите, а как можно выбирать между мамой? Валентина Груздева:

В этой обстановке, ситуации находится вместе со свекровью в квартире – это за гранью. Наталья Надольская:

Это вынужденная мера. Виктория сказала, что они знали – это будет недолго. Валентина Груздева:

Куда-то идти снимать или в общежитие. Куда угодно – хоть комнатка. Хоть я не знаю где – в каморке жить, но отдельно. Наталья Надольская:

Свекор же предложил по доброте. Валентина Груздева:

Я понимаю. Здесь ситуация такая – нашла коса на камень. Конечно же, очень много у вас не проработано, вы настолько боитесь. Девушка красивая, адекватная, у нее есть ребенок. Знаете, у нее все в порядке. Она родила – это очень здорово. Вам бы сесть, поговорить, приготовить, поделиться секретами какими-то, и конфликт был бы исчерпан. Вы меня, конечно, простите, но сына вы воспитали немножко таким тюфяком. Я не понимаю – вы такая хитрая, умная. Черт подери, не нравится вам эта невестка. Вы же сваха, нашли бы там. Виктория Гайдукевич, свекровь:

Так он же вцепился. Александра Груздева:

Можно же перезнакомить, если уже до такой степени. Если не получиться, то пеняйте на себя. «Денежную девушку подобрали». В чем корень зла? Юлия Алешковская:

Я так понимаю, что корень зла всей этой истории в том, что мама выбрала своему сыну невестку. Она не подошла ему и он выбрал. В отместку родители во главе с мамой, я так понимаю, не дали денежек на подарок свадебный. Наталья Надольская:

Квартиру не купили, не просто не дали денежек. Юлия Алешковская:

Для вас было так важно, чтобы сын следовал вашему какому-то указанию, наверное. Виктория Гайдукевич, свекровь:

Потому что мы подобрали ему девушку, которая ему подойдет. Виктория Гайдукевич, невестка:

Денежную девушку подобрали. Юлия Алешковская:

Это для вас важно. Вы в жизни были руководительницей, директором? Виктория Гайдукевич, свекровь:

Вот это чудо явилось и у нас начались скандалы. «Не знаю, как мне еще сделать так, чтобы они скорее развелись» Наталья Надольская:

Виктория, очевидно, что конфликт существует. Вы в чем видите разрешение этого конфликта? Только ли в разводе или все-таки вы готовы идти на какое-то примирение?

Виктория Гайдукевич, свекровь:

Нет, не надо разводиться. Раз ему хорошо, пускай уже живут. Ничего не сделаешь. Виктория Гайдукевич, невестка:

Что вы говорите. Наталья Надольская:

Вы считаете, что нужно вам? Давайте сначала с вас начнем. Виктория, что нужно вам сделать, чтобы наладить отношения в семье? Виктория Гайдукевич, свекровь:

Я хочу, чтобы она приняла традиции нашей семьи и относилась к сыну так, как хотя бы отношусь я. Если она уже считает, что мы так похожи. Виктория Гайдукевич, невестка:

Относитесь к нему, как вы хотите. Почему я не могу относится как жена? Зачем мне относится к нему как мама? Виктория Гайдукевич, свекровь:

У нас есть прекрасные традиции. Мы собираемся по пятницам за одним столом. Она же ни разу не пришла. Один раз пришла. Виктория Гайдукевич, невестка:

Потому что мы жили за 300 километров. Это невозможно каждую пятницу. Юлия Самусенко:

Виктория, а вы видите пути разрешения этого конфликта? Виктория Гайдукевич, невестка:

Мы несколько раз мирились. Каждый раз я старалась как-то к маме подойти. Но у нас случилась опять конфликтная ситуация. Мы помирились, сидели на кухне, пили чай – все было замечательно. Моя свекровь стояла мыла чашку, пока не зашел мой муж. Мой муж заходит, поворачивается свекровь в слезах с чашкой: «Что она мне наговорила!» Я была в шоке. У меня чуть не выпало изо рта все, что я откусила только что. Я ни слова вам не сказала. Это манипуляция чистой воды. Юлия Самусенко:

Мне интересно, как отреагировал ваш муж. Есть конкретная ситуация. Его действия? Виктория Гайдукевич, невестка:

Сначала он не понял, что произошло. Он сказал: «Так, успокойтесь, объясните еще раз». Внятно объяснить никто ничего не смог. Я сказала, что все было хорошо. Он сказал: «Разбирайтесь сами». Собрался и ушел. Юлия Самусенко:

У меня возник вопрос. Неужели вы в этих отношениях ни разу не чувствовали себя как-то некомфортно? Вы не заговаривали о разводе опять же. Виктория Гайдукевич, невестка:

О разводе мы ни разу не заговаривали. Юлия Самусенко:

Не было такой точки кипения, когда хотелось все бросить и просто уйти? Виктория Гайдукевич, невестка:

Была. Мы сразу же переехали. Именно когда была точка кипения, мы собрали вещи и уехали. О разводе речи не было никогда. Потому что, когда нет мамы, у нас все замечательно. Виктория Гайдукевич, свекровь:

Потому что мама вас мирит. Виктория Гайдукевич, невестка:

В смысле мирит? Виктория Гайдукевич, свекровь:

Ты не знаешь. Рассказывает, что я хочу с ней развестись. Мне надоело. Мне надоел этот бардак. Ни поесть, ни постирать – ничего не может. Виктория Гайдукевич, невестка:

Я только не могу понять, когда он успевает вам это рассказывать? Виктория Гайдукевич, свекровь:

Приходит и рассказывает. Виктория Гайдукевич, невестка:

Когда он приходит, если мы живем в другом городе? Виктория Гайдукевич, свекровь:

Я тебе первый раз об этом говорю. Я ему всегда говорю: «Выбрал сынок, живи. Никаких разводов». Виктория Гайдукевич, невестка:

Да вы что? Лично слышала, как сидела с соседками на кухне и говорила: «Не знаю, как мне еще сделать так, чтобы они скорее развелись». Беру пакет, швыряю и попадаю прямо в него. Драка с соседом Наталья Надольская:

Что это за история: вы подрались с соседями? Вы за что с ними подрались?

Виктория Гайдукевич, невестка:

Дело в том, что до драки дело не дошло. Соседи выставляют на лестничную клетку у них под дверь мусор. Я вышла раз, два – мусор стоит. Они потом утром выходят, его выносят. Пахнет. Я постучала к ним раз, два. Говорю: «Ребята, заберите». На что они пинают мусор, мусор залетает к нам. Я беру пакет, швыряю им и попадаю в соседа, прямо в него. Он вылетает, начинает кричать, толкаться. Виктория Гайдукевич, свекровь:

Мне не мешало. Ты пришла, тебе мешает. Соседи выносят спокойно. Виктория Гайдукевич, невестка:

Просто вы ангел для всех. Виктория Гайдукевич, свекровь:

Ты расскажи, что милицию потом вызывали. Виктория Гайдукевич, невестка:

Соседи мусор выносят вам на крыльцо. Виктория Гайдукевич, свекровь:

Била этого соседа просто. Виктория Гайдукевич, невестка:

Я его не била, толкнула. Виктория Гайдукевич, свекровь:

Так что он упал, и сотрясение. Поссорила меня со всем подъездом. «На другом конце города». Первые шаги на пути к примирению Надежда Цыркун:

Давайте представим другую ситуацию. Можно представлять самую трагичную. Или вам помягче? Бывает такая ситуация, когда говорят только хорошее. И вам придется сказать сейчас хотя бы три фразы хороших. Когда человек умирает о нем говорят только хорошее. Виктория Гайдукевич, невестка:

Она еще не умерла. Надежда Цыркун:

Скажите три фразы хороших о своей свекрови. Виктория Гайдукевич, невестка:

Хороших? Для своих детей она была хорошей мамой, когда они были маленькими. Она хорошая бабушка для старших внуков. Надежда Цыркун:

И третью. Виктория Гайдукевич, невестка:

Она была хорошей женой для мужа, потому что свекор ни разу не отзывался о ней в каком-то негативном ключе. Женой она была замечательной.