«Динамо-Шинник» обыграл «Сахалинских акул» в МХЛ

В заключительной встрече были разгромлены «Сахалинские акулы». Долгое время никому из соперников не удавалось поразить цель. Но на 35-й минуте Илья Кулаков наконец отправил шайбу в ворота. Не прошло и 120 секунд, как Кирилл Лозовский увеличил отрыв «бобров». Следующий гол случился в заключительном периоде. На экваторе отрезка победные цифры установил Богдан Поповский.

Пять очков из шести возможных набрал хоккейный клуб «Динамо-Шинник» по итогам дальневосточного выезда в МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Евгений Летов, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

Тяжеленькая была игра в плане движения. Конечно, чувствовалось, что это уже третья игра на выезде, тем более таком далеком, но мы рады, что нашли моменты для реализации и победили.

Все оставшиеся встречи регулярки команда Евгения Летова проведет в родных стенах. На данный момент клуб 7-й в таблице.