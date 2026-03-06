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«Динамо-Шинник» обыграл «Сахалинских акул» в МХЛ

06 марта 2026 19:22
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Пять очков из шести возможных набрал хоккейный клуб «Динамо-Шинник» по итогам дальневосточного выезда в МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительной встрече были разгромлены «Сахалинские акулы». Долгое время никому из соперников не удавалось поразить цель. Но на 35-й минуте Илья Кулаков наконец отправил шайбу в ворота. Не прошло и 120 секунд, как Кирилл Лозовский увеличил отрыв «бобров». Следующий гол случился в заключительном периоде. На экваторе отрезка победные цифры установил Богдан Поповский.

«Динамо-Шинник» обыграл «Сахалинских акул» в МХЛ-1

Евгений Летов, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:
Тяжеленькая была игра в плане движения. Конечно, чувствовалось, что это уже третья игра на выезде, тем более таком далеком, но мы рады, что нашли моменты для реализации и победили.

Все оставшиеся встречи регулярки команда Евгения Летова проведет в родных стенах. На данный момент клуб 7-й в таблице.

# Хоккей # ХК «Динамо-Шинник» # Евгений Летов

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