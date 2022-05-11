В Дзержинском районе на ДОТах появились муралы. Посмотрите, как реставрируют исторические объекты

Новости Беларуси. В Дзержинском районе благоустраивают ДОТы – долговременные огневые точки. На территории района таких укреплений свыше 20, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Из них три заиграли новыми красками. Там появились патриотические муралы.

На территории Дзержинского района со времен Великой Отечественной войны сохранились уникальные сооружения – ДОТы. Это долговременные огневые точки, которые строили на линии обороны. Ряд отдельных ДОТов оказывал упорное сопротивление противнику.

В Дзержинском районе таких памятников войны осталось больше 20. Например, этот трехамбразурный пулеметный ДОТ в те годы находился на территории бывшей деревни Макавчицы. Сейчас это окраина райцентра. А рядом находится еще одно подобное укрепление, возле городского кладбища.