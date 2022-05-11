«Развитие на этом не останавливается». В Дзержинской ЦРБ открылся кабинет компьютерной томографии

Новости Беларуси. В Минской области продолжается оснащение медучреждений. Современным оборудованием пополнилась и Дзержинская центральная районная больница, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь открыли кабинет компьютерной томографии.

Новейший аппарат позволит оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь за короткий промежуток времени с минимальной лучевой нагрузкой на пациента. Томограф дает возможность увидеть трехмерное изображение в 64-кратном срезе. Здесь будут проходить обследования пациенты с подозрениями на опухоли, сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями. С помощью такого оборудования можно будет более качественно выявлять патологии на самых ранних стадиях.

Игорь Шамаль, главный врач Дзержинской центральной районной больницы:

Компьютерная томография позволяет более качественно проводить диагностические манипуляции с пациентом, более быстро и правильно принимать тактические решения. Развитие на этом не останавливается, за этим последуют и новые возможности лечения пациентов именно на районном уровне, развитие межрайонного центра. Мы планируем закрепить за своим кабинетом и соседние районы Минской области.