«Они понимают только язык силы»: посол Ирана о цинизме американской дипломатии

Григорий Азарёнок, СТВ:

Шли переговоры, на протяжении долгого времени шли переговоры, и сейчас мы знаем о том, что, например, оманские дипломаты (Оман был посредником) заявили, что договоренность вот-вот должна была быть достигнута, и в этот момент наносится этот подлый, жестокий, вероломный удар. Вы как дипломат, как это вообще воспринимаете?

Алиреза Санеи, посол Ирана в Беларуси:

Перед тем, как сказать свое мнение, я хотел бы отметить очень важный момент. Господин Трамп уже зафиксировал свой личный рекорд по вранью среди американских президентов, а может быть и среди всех президентов в мире. В июле 2025 года, когда мы еще были в процессе переговоров, Израиль на нас напал, и после всего этого США бомбили наши ядерные объекты. После этого вы видели, что неоднократно он заявлял о том, что США полностью уничтожили военную мощь Ирана. Не просто военные объекты, а ядерные объекты Ирана. То есть он заявил, что полностью уничтожил ядерную мощь Ирана. Но здесь возникает вопрос, если вы полностью уничтожили, то почему под предлогом ядерного оружия нападаете на Иран?

Несмотря на то, что они в первый раз так относились к нам и произошли эти нападения, второй раз, чтобы опять доказать всему миру, что мы не хотим войны, что мы миролюбивый народ и мы хотим решить вопрос через дипломатию, Мы приняли опять переговоры. Но больше у нас не было никакого доверия ни к Израилю, ни к США. И опять так же и произошло. В середине переговорного процесса они разбомбили стол переговоров.

Я хотел вам сказать, что поведение США, американская дипломатия и их внешняя политика не соблюдают никаких международных норм и обязательств. Они, во-первых, нарушают все международные нормы и проявляют интерес к любой стране и свободно об этом говорят. Они угрожают независимым странам, они говорят, что Гренландия их, потом говорят, что Мексика их, потом говорят, что венесуэльская нефть их, а потом говорят, что Иран – угроза.

Их поведение на основе доктрины, которая говорит, что «мир через силу». Они понимают только язык силы. К сожалению, международные организации, международное сообщество, Совет Безопасности ООН и другие доказали свою некомпетентность. Они вообще не реагируют на такие действия США. Западные страны, европейские страны, которые постоянно кричат о правах человека, соблюдении международных норм в таких случаях почему-то всегда молчат.

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