Лазуткин о «стратегическом» плане США по Ирану: хотели три дня – получат два года войны

Андрей Лазуткин, политолог:

Что же они наколдовали? Значит, Трамп делает заявление, что он готов из послов Ирана за границей сформировать иранское правительство новое. То есть у вас нет никакой силы, которую вы там собрались приводить к власти. Это так надо читать. Когда вы начинали свою военную операцию, вы не собрали там не то, что какую-то оппозицию в Иране, там все за власть, там нет больше легальной оппозиции, которая бы выступала против, особенно после убийства детей. Поэтому вы не смогли курдов организовать, хотя там делали какие-то заявления.

И вы уже обратились к Иранскому МИДу, который тоже не предал. Посмотрите, послы, которые работают, например, в странах СНГ, особенно наш посол, который работает в Беларуси. Это люди, которые представляют Иран очень достойно. Когда Трамп к ним обращается, это все, последняя соломинка. То есть у вас нет никакой силы, которую вы могли бы завести. Это главный план, главная подготовка. Вы хотели три дня или неделю, или две недели. Вы получите два года войны. Об этом говорит сегодня Иран. А они поэтому камлают и хватаются за голову. Ах, мы сейчас тут что-то наколдуем.

Читайте также:

Дзермант: это священная миссия – ценить и защищать наших женщин

Дзермант объяснил, почему Лукашенко нравится женщинам

Дзермант: либо мы превратим человека в демона, либо мы пойдем вперед к свету, к созиданию