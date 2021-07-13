«Вас не сравнивали с Майклом Джексоном?» Фотомодель с нестандартной внешностью о том, как принимает себя

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

У вас очень яркая внешность. Вы часто ловите на себе взгляды окружающих?

Анастасия Пшеницына, фотомодель:

Часто, да. Алена Родовская:

А когда вы поняли, что вы не такая, как все, и ваша внешность довольно хорошо может вписаться в мир fashion? Анастасия Пшеницына:

Наверное, когда начали поступать какие-то запросы на мою внешность в плане фотографов со стороны. Они просили: а можно ли вас пофотографировать? Алена Родовская:

Что они отмечают, в чем изюминка? Любой фотограф потом делится своими эмоциями: на что они обращают внимание? Анастасия Пшеницына:

Прежде всего это лицо. Привлекает внешность, фигура.

Алена Родовская:

У вас свой носик такой, от природы? Анастасия Пшеницына:

Да, свой. Алена Родовская:

И что дальше они вам говорят? Есть своеобразная харизма, когда вы работаете в кадре? Анастасия Пшеницына:

Да. Алена Родовская:

Скажите, пожалуйста, яркие аксессуары, которые мы сегодня видим, – это достаточно хорошо транслируется в обществе, потому что любой человек, выходящий на улицу, – это вызов. Не серая мышка – я такая королева, вышла, принимай, мир. А это в каком возрасте пришло, где вы перестали бояться так себя показывать и экспериментировать?