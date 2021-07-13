«Вас не сравнивали с Майклом Джексоном?» Фотомодель с нестандартной внешностью о том, как принимает себя
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
У вас очень яркая внешность. Вы часто ловите на себе взгляды окружающих?
Анастасия Пшеницына, фотомодель:
Часто, да.
Алена Родовская:
А когда вы поняли, что вы не такая, как все, и ваша внешность довольно хорошо может вписаться в мир fashion?
Анастасия Пшеницына:
Наверное, когда начали поступать какие-то запросы на мою внешность в плане фотографов со стороны. Они просили: а можно ли вас пофотографировать?
Алена Родовская:
Что они отмечают, в чем изюминка? Любой фотограф потом делится своими эмоциями: на что они обращают внимание?
Анастасия Пшеницына:
Прежде всего это лицо. Привлекает внешность, фигура.
Алена Родовская:
У вас свой носик такой, от природы?
Анастасия Пшеницына:
Да, свой.
Алена Родовская:
И что дальше они вам говорят? Есть своеобразная харизма, когда вы работаете в кадре?
Анастасия Пшеницына:
Да.
Алена Родовская:
Скажите, пожалуйста, яркие аксессуары, которые мы сегодня видим, – это достаточно хорошо транслируется в обществе, потому что любой человек, выходящий на улицу, – это вызов. Не серая мышка – я такая королева, вышла, принимай, мир. А это в каком возрасте пришло, где вы перестали бояться так себя показывать и экспериментировать?
Анастасия Пшеницына:
Наверное, ближе к 23-24 годам. Мне сейчас 26.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Не боитесь чужих взглядов, что вас рассматривают, оборачиваются?
Анастасия Пшеницына:
Когда я уверена себе, полностью одета по своему образу, не боюсь взглядов. Когда есть какие-то мелочи, что-то недоработано, у меня еще есть ощущение, что надо доделать.
Алена Родовская:
А есть у вас комплексы? Чего вы боитесь? Что бы хотелось изменить?
Анастасия Пшеницына:
Наверное, уже ничего. Я на пути к тому, чтобы принять себя полностью.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Когда вы учились в школе, ваши одноклассники считали вашу внешность нестандартной? Что вы слышали от них?
Анастасия Пшеницына:
Да, считали, такое было. Я это все «проглатывала».
Наталья Надольская:
Что говорили? На что обращали ваше внимание?
Анастасия Пшеницына:
Касательно внешности, лица: уши торчат, зубки большие.
Наталья Надольская:
Как вы с этим справлялись?
Анастасия Пшеницына:
Я это принимала, наверное, отвечала им чем-то.
Алена Родовская:
Вас никогда не сравнивали во внешности с Майклом Джексоном?
Анастасия Пшеницына:
Да, было такое.
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