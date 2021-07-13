Был кандидатом в Президенты Беларуси в 2020-м. Алесь Таболич рассказал, как в регионах воспринимали его внешность

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алесь Таболич, мастер салона татуировки «У Лисицы»:

Я был кандидатом в Президенты. Самое интересное – так получилось, что ко мне никакого негатива вообще не было ни с какой стороны. Когда были выборы, я ездил по регионам, областям, городам.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

В каком году?

Алесь Таболич:

В 2020-м. Я был один из 15 кандидатов. Альтернативный кандидат Таболич Александр Григорьевич. И вам скажу, что ни один человек про мою внешность, татуировки ничего не сказал. Они все были на позитиве.