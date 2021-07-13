Был кандидатом в Президенты Беларуси в 2020-м. Алесь Таболич рассказал, как в регионах воспринимали его внешность

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алесь Таболич, мастер салона татуировки «У Лисицы»:
Я был кандидатом в Президенты. Самое интересное – так получилось, что ко мне никакого негатива вообще не было ни с какой стороны. Когда были выборы, я ездил по регионам, областям, городам.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
В каком году?
Алесь Таболич:
В 2020-м. Я был один из 15 кандидатов. Альтернативный кандидат Таболич Александр Григорьевич. И вам скажу, что ни один человек про мою внешность, татуировки ничего не сказал. Они все были на позитиве.
Алена Родовская:
Вы проехали по стране и посмотрели на разные малые города, пообщались со своими потенциальными избирателями. Есть ли разница между модой на тату в столице и тем, что делают люди в регионах?
Алесь Таболич:
Нет. Регионы даже в каком-то смысле более креативные. Я сейчас проехался по районным центрам, там так же любят татуировки, пирсинг, любят одеваться как-то по-модному. Все стремятся не отставать от всего того, что происходит в столице, креативнее становятся. Тенденция идет нормальная, мне кажется. Я почему сказал, что это даже не мода – это как часть культуры стало.
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